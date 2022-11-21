13歲橘貓遭主人遺棄　傷心的牠失去求生意志　最終竟然作出這選擇

有人説：貓狗哪兒有感情，誰給牠們吃的誰就是主人，什麼忠誠、專一都是人類的自我感動。

真的是這樣的嗎？



被主人拋棄，13歲橘貓絕食而死

8月23日，台北市動物之家，迎來了一隻橘貓 Magic，13歲的牠是被自己的主人送過來的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老橘貓遭主人遺棄，最終出現無可挽回的悲劇。

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主人自述，自己已經失業很久了，馬上就要搬到一個更小的出租屋內，所以沒有能力繼續養Magic，希望收容所能給牠找一個更好的人家。

這樣的客觀原因，説實話也是「有理有據」…所以在補打了疫苗、做了血檢後，肝指數略微偏高但整體健康的Magic「加入」了收容所。

只是，13歲的牠並不明白，為什麼朝夕相處的主人，突然再也消失不見。

每天鬱鬱寡歡、眼睛裏的光彩都消失了，這也導致牠免疫力急劇下降，因此感染了呼吸道疾病。

收容所的護工説：在給Magic治療用藥時，不管是皮下注射、餵藥、灌食…牠都非常配合。但牠的病情卻一直不見好轉，因為牠自己本身沒有求生意志！

只要碰觸Magic的嘴巴，牠就會開始流口水，不管餵什麼，牠要麼就緊閉嘴巴，要麼會不斷嘔吐，就算拿出好吃的罐頭，牠也只是靜靜看着，沒有任何反應。

雖然經過治療，Magic的血檢結果正常，呼吸道感染的症狀也有所減輕，各種跡象表明牠正在恢復正常，但卻越來越瘦。

僅僅一個月時間，原本8kg的牠已經暴瘦至4kg，在醫生還沒來得及為牠進行下一步治療時，在一個晚上，Magic突然因肝臟衰竭死亡了…

我們永遠無法得知，Magic被拋棄的傷心、離開家人的恐慌和失去求生意志的絕望，只知道牠至死也沒有等到主人接牠回家，也沒有機會去往新的家庭了！

也許生活中有很多突發狀況，會因為這樣那樣的原因無法繼續養寵，但主人以為對毛孩子更好的選擇，卻並不是牠的意願：世界那麼大，牠想要的不過是和主人一輩子在一起而已…

毛孩子的抑鬱症

任何動物都是有感情的，牠們也懂得感恩、能夠感受到愛，也會有悲傷和猶豫等負面情緒，突然改變的生活或壓抑的環境，也一樣會使牠們抑鬱。

日常生活中，我們該如何觀察毛孩子的心理是否異常呢？

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評估周圍的環境情況

1、日常環境的變化

改變居住地是使毛孩子抑鬱症的最大原因之一，許多貓狗在適應新的環境時可能暫時會陷入抑鬱情緒之中。

家庭成員或者同伴的去世，也會影響到牠們。因為牠們並不能理解或感知死亡，只是會疑惑為什麼主人突然不見了，是不是討厭牠了。

還有，主人突然減少了很多與毛孩子相處的時間，也很容易導致牠們沮喪。

2、季節氣候的變化

人類會有季節性情感障礙，毛孩子的情緒其實也會受到影響。比如在冬天陽光會較少，可能會導致牠們抑鬱，引發行為異常。

觀察寵物的身體變化

1、睡眠時間異常

毛孩子的生物鐘通常來説非常的規律，如果突然比平時睡得更久，而且鬱鬱寡歡、對什麼都提不起興趣來，很可能是抑鬱的徵兆哦！

2、飲食習慣改變

人會因為心情不好食慾下降，毛孩子也是一樣的。在悲傷抑鬱的情況下，牠們會對食物更加不感興趣，或者不會在平時正常吃飯的時間吃東西。

3、極端對待毛髮

當毛孩子抑鬱後，牠們會「折磨」自己的毛髮，要麼是曾經愛乾淨的牠再也不梳理，要麼是瘋狂舔毛至舔禿、破皮也不停止，就像強迫症一樣。

4、極度牴觸社交

曾經喜歡與人類或同伴互動的牠們，突然長期躲在某個角落避而不見，如果想要強行將牠拉出甚至還會出現攻擊行為，這也是抑鬱的前兆！

如何應對毛孩子的抑鬱症？

當發現毛孩子已經患上抑鬱症後，作為主人應該怎麼做呢？

1、給予更多關心和關注

毛孩子之所以會抑鬱，往往和主人的關愛不足息息相關。多多陪伴毛孩子、陪牠們玩耍、給予更多的愛，就會讓牠們感受到快樂和安全感！

2、多多曬太陽

充滿陽光的生活會讓每個生物感受到快樂！把牠們安置在能照到陽光的地方，可以改善壞心情哦~

3、使用藥物治療

藥物是治療毛孩子抑鬱的最後方式。雖然會有一定的副作用，但如果其他温和療法沒有作用，應該及時根據醫生的專業指導給予藥物進行治療！

其實，與其在毛孩子出現心理問題之後，再去想辦法救治，不如從一開始就儘量避免各種可能導致患病的不良因素。多多陪伴，讓牠們感受到你的愛，這才是最好的「良藥」！

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