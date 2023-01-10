寵物飲食｜適合貓狗的鈣質來源推薦　生骨與熟骨的分別在哪？

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Q：犬貓最推薦的 補鈣/鈣質來源有哪些?

A：毛小孩食物中理想的鈣磷比例相當重要，若只餵食純肉會有鈣磷不平衡的問題，而推薦的鈣質來源又有那些呢? 我認為天然的新鮮骨頭是最好的鈣質來源，因為其中除了富含鈣質還包含其他許多礦物質維生素等豐富的營養成分(例如骨髓、鎂、鐵、鋅、銅、錳、維生素D和K、胺基酸、軟骨素等豐富營養)，也符合犬貓肉食動物天然的食物來源。

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其他的常見的鈣質來源還包括例如蛋殼粉、碳酸鈣、乳酸鈣、珊瑚鈣、牛骨粉等，但較不推薦，因為缺乏新鮮骨頭中豐富的骨隨、礦物質、維生素、胺基酸和軟骨素等營養成分，且牛骨粉也要顧慮到產出國家可能有狂牛症等隱憂，因此我認為天然新鮮骨頭是最好的鈣質來源。

使用天然新鮮骨頭作為鈣質來源也有許多需要注意的地方，例如：需要磨得很細碎較安全、熟骨較硬且尖銳容易刺傷消化道、生骨容易有細菌或寄生蟲的問題等。 因此，選用磨細碎的新鮮生骨搭配HPP殺滅細和寄生蟲的處理，能保有最完整天然的營養並確保其安全性喔。

1.未經過HPP生骨需擔心的問題：

(1)須小心細菌、寄生蟲和禽流感等問題 一般冷凍處理只能殺除部分寄生蟲，有些寄生蟲耐冷凍（例如弓漿蟲卵囊、旋毛蟲等），此外冷凍也無法殺滅細菌和病毒，特別是主人家裡有幼童、年老長輩、生病和免疫抵抗力較差者須小心細菌和寄生蟲感染的問題，孕婦須小心弓漿蟲問題，而幼犬貓、年老犬貓、抵抗力較差或生病的犬貓也需特別小心生肉細菌和寄生蟲問題。細菌和寄生蟲對於寵物來說，是可能有風險的，須小心注意。

(2)建議生骨磨得細碎較安全 生骨也建議磨得細碎較安全，大塊碎骨不容易消化，且也有可能刺傷牙齦、食道或胃腸道。犬貓肉食動物的天然野外獵物也是小型且骨頭較細軟的小動物，細軟的骨頭或直接磨細碎較安全。

2.煮熟骨頭需擔心的問題：

(1) 骨頭煮熟後硬且尖銳較危險、不易消化生骨經煮熟後雖然能免除細菌和寄生蟲的疑慮，但加熱會使得骨頭硬化，這種硬且尖銳的骨頭很容易刺傷犬貓消化道，且也不容易消化，需小心避免這些傷害。

(2) 加熱後營養流失 骨頭所富含的需多營養成分如胺基酸和維生素等可能在加熱過程中流失或變性，降低營養價值並影響消化吸收效果。 因此，選擇磨細碎的新鮮生骨搭配HPP殺滅細菌和寄生蟲的處理，能用最單純的HPP高壓處理殺滅細菌、寄生蟲和病毒，保有最完整豐富的營養，避免不必要的人工添加物，希望提供毛寶貝們天然、安全又營養的健康食物唷。

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