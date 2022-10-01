寵物飲食｜4個餵養狗狗迷思大破解　這些食物對汪星人是最強毒藥

有些食物狗狗不能吃！？一起來破解狗狗餵養迷思►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼4個餵養狗迷思大破解▼▼▼

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迷思 1 – 人類的食物狗狗都可以吃？

不一定！狗狗的生理結構跟人類不一樣，有些食物，對狗狗反而是毒藥喔！

❌ 剩菜剩飯：過油過鹹，導致肥胖

❌ 巧克力：添加咖啡因，影響心臟、神經系統

❌ 酒精：增加肝腎負擔

❌ 葡萄乾：導致腎臟衰竭

❌ 堅果：大量油脂，導致腹瀉

迷思 2 – 任何骨頭狗狗都可以吃？

❌煮過的骨頭

容易脆裂，導致口腔和消化道被劃傷。

❌細碎骨頭

EX：魚骨，容易直接吞下肚，造成腸胃受傷。

❌有韌帶的骨頭

牙齒容易卡在骨縫中造成斷裂。

❌牛皮骨

製作中會添加漂白水、防腐劑，影響狗狗健康。

建議可以給大骨頭帶點肉，讓狗狗吃的安全又開心；或是冷凍殺菌過的生骨頭！

迷思 3 – 狗狗可以喝牛奶？

不行！狗狗腸胃的乳糖酵素很少，無法完全消化牛奶中的乳糖，容易導致嘔吐和腹瀉。

可以喝專用的奶粉或是無糖乳酪，乳酪中的乳糖已經轉為乳酸。

迷思 4 -狗狗只要吃肉就好？

NO！雖然狗狗是肉食性動物，但只吃肉的話，過多蛋白質反而會造成負擔，可以多攝取不同營養喔！

延伸閱讀：貓狗可以喝牛奶嗎？ 認識乳糖不耐症 一文看清毛孩吃乳製品禁忌

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】