寵物飲食｜4個餵養狗狗迷思大破解 這些食物對汪星人是最強毒藥
撰文：汪喵星球
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▼▼▼4個餵養狗迷思大破解▼▼▼
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迷思 1 – 人類的食物狗狗都可以吃？
不一定！狗狗的生理結構跟人類不一樣，有些食物，對狗狗反而是毒藥喔！
❌ 剩菜剩飯：過油過鹹，導致肥胖
❌ 巧克力：添加咖啡因，影響心臟、神經系統
❌ 酒精：增加肝腎負擔
❌ 葡萄乾：導致腎臟衰竭
❌ 堅果：大量油脂，導致腹瀉
迷思 2 – 任何骨頭狗狗都可以吃？
❌煮過的骨頭
容易脆裂，導致口腔和消化道被劃傷。
❌細碎骨頭
EX：魚骨，容易直接吞下肚，造成腸胃受傷。
❌有韌帶的骨頭
牙齒容易卡在骨縫中造成斷裂。
❌牛皮骨
製作中會添加漂白水、防腐劑，影響狗狗健康。
建議可以給大骨頭帶點肉，讓狗狗吃的安全又開心；或是冷凍殺菌過的生骨頭！
迷思 3 – 狗狗可以喝牛奶？
不行！狗狗腸胃的乳糖酵素很少，無法完全消化牛奶中的乳糖，容易導致嘔吐和腹瀉。
可以喝專用的奶粉或是無糖乳酪，乳酪中的乳糖已經轉為乳酸。
迷思 4 -狗狗只要吃肉就好？
NO！雖然狗狗是肉食性動物，但只吃肉的話，過多蛋白質反而會造成負擔，可以多攝取不同營養喔！
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