寵物飲食｜四步即解決貓咪不愛喝水問題　貓狗每日攝水量飼主必知

毛孩跟人一樣，都需要喝到足夠的水，不然腎臟、泌尿道很容易出毛病。貓咪天生對水的感知度低，因此相對狗狗來說更少主動喝水，也因此許多毛爸媽會在主食罐加水來騙水喝，但是貓罐頭加水真的是必要的嗎？接下來就讓我們一起了解到底毛孩一天要喝多少水才夠，並且如何能讓牠們喝到足夠的水分吧！



▼▼▼貓不愛喝水怎麼辦？▼▼▼

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毛孩一天該喝多少水呢？

一般來說，計算貓咪狗狗一天的喝水量，需要考量到他們的水分散失量，如排尿量、排汗量等。這裡提供的簡易算法，就是取犬貓每公斤、每日平均的水分散失量概略值，幫助快速計算貓咪狗狗的每日飲水量。

狗狗每公斤約需要 50～70 毫升 (ml) 的水分

貓咪每公斤約需要 40～60 毫升 (ml) 的水分



所以以一隻4公斤的貓咪為例，就需要攝取 160～240 毫升 (ml) 的水；而以一隻 8 公斤的狗狗為例，就要 400～560 毫升 (ml) 的水。（註：常見的量米杯，一杯大約是 180 ml；麥當勞小杯玉米濃湯大約是 230 ml。）

如何正確地在主食罐加水？

貓咪天生對水的感知度低，因此相對狗狗來說更少主動喝水，偏偏飲水不足容易引起許多健康問題，如腎臟、泌尿道甚至是便秘困擾，因此常讓許多毛爸媽傷腦筋。

不管是採乾食、半濕食還是全濕食，為了幫助貓咪喝下更多水，最常見的方式就是在主食罐加水，或是偶爾用副食罐騙水喝！因為主食罐加水稀釋後，口味會稍微變淡，所以建議從少量 10 ml 開始嘗試，再慢慢依毛孩可接受度做調整。

切記主食罐加水要適量，若毛孩不喜歡加太多水，可以用少量多餐的方式騙水喝。也避免一次喝太多水造成嘔吐，或是喝水喝到飽而吃不下肉，反而造成營養不良的情形發生。

主食罐加水還不夠，四撇步幫貓咪喝夠水！

除了可以在主食罐加水，增加貓咪的飲水量之外，以下四個小訣竅，幫助貓咪攝取更多水分！

1. 乾淨水源、流動水

挑剔的貓貓對於水質可是相當講究，乾淨、濾過的水更能吸引毛孩！另外，流動的水也能引起多數貓咪興趣，如果沒有流動水，也建議勤於更換貓咪的水碗，保持水質新鮮。

2. 放水的位置很重要

避免將水碗放在離貓咪如廁近的位置，也避免放在電視附近、人來人往走道上，減少貓咪喝水受干擾的因素。最後，如果貓咪真的不愛喝水，也可以嘗試多放幾個水碗，讓貓咪走到哪都能喝！

3. 以濕食為主食

濕食的含水量是乾飼料的 10~15倍，因此最好的補水方式就是讓貓咪從食物中獲取水分。不管是營養均衡的生食餐、鮮食包或是主食罐，都是好選擇！

4. 直接用針筒罐水

用針筒直接灌水，雖然可達成目標，但也可能造成毛孩反感或心理壓力。當然，有時候這也是必要之惡，屆時如果真的需出此下策，可以考慮在水中拌一些有天然香氣的保健粉或益生菌，降低貓咪的反感哦！

總結

貓不愛喝水著實讓許多毛爸媽傷透腦筋！除了推薦朝著全濕食的目標邁進，也建議讓毛孩多方攝取水分，包括在主食罐加水、或用其他貓咪喜愛的濕食騙水都是可嘗試的。計算毛孩一天水有沒有喝夠？如何喝下足夠的水？確實較為費心。但相信長久下來，毛爸媽的努力會直接回饋在毛孩健康上的！汪喵陪毛爸媽們一起為毛孩的健康努力！一起加油！

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