日本飼主Po黑柴成長反差照 調皮汪變老爺爺 網感概：歲月不饒人
撰文：中天新聞網
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每個人的長相、身形都有所不同，就連表情也有很多種，像有的人總是面帶微笑，有的人卻很冷酷不願透露出任何情緒，不過會有這些各種各樣的樣貌差距，可能還是受到生活經歷和環境的影響。日本有隻柴柴小時候的樣貌就看起來活潑好動，只是經過歲月的洗禮卻變成這副模樣…
「一隻調皮的小狗變成老爺爺？」日本推主近日分享，家中黑柴的成長反差，並寫到，「那個老是惡作劇的調皮少年，變成一個徹頭徹尾的老頭子。」兩張照片差了十多年，如今的柴柴已經沒有小時候的活潑感，反而變得非常的沉著和平靜，可以看的出來牠在現在這個家受到滿滿的乖愛和照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼黑柴的成長反差，歲月真的不饒人▼▼▼
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不少網友看完這隻被歲月摧殘的黑柴，不經感概，「時間真的過好快喔」、「好想抱抱牠」、「還是很可愛」、「無論是小時候還是現在都很可愛」、「希望你可以度過一個平靜又美好的一天，祝你長壽。」
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