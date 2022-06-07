帶柴犬出門走3步就不屑癱在地上　爸苦笑訴說賴皮真相網民有同感

柴犬是出了名的任性，有些一帶出門就像要牠們老命一樣，拚死抗拒不肯走，被稱為「拒否犬」。一名飼主就分享家中黑柴的模樣，才走出院子三步就在地上耍賴。



日本一名飼主在推特分享10歲黑色柴犬「太郎」（たろう）的搞笑照片，5月18日他帶太郎出去散步，才從院子走出去僅三步，太郎就趴在地上不肯移動了。飼主用力拉牽繩也沒用，太郎不僅用行動表示抗議，眼睛還瞟向旁邊，滿臉不屑一顧的神情，相當有戲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑柴太郎才出門走了3步便停了下來，秒變「拒否犬」的原因竟然是這個，實在令人感到無語。

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不少網友笑稱只走三步也太誇張了是有多懶，飼主在留言解釋，是因為他想前往的方向和太郎想去的方向不同，於是太郎才耍脾氣變成「拒否犬」。而且當天早上散步的路程也超級短，大約才走了200公尺。

該名飼主時常在推特分享太郎的日常，他介紹太郎的個性成熟又穩重，外出散步似乎是看心情，有時雀躍漫步看來很開心，有時又會趴在地上賴皮；回到家有時太累甚至直接在玄關斷電、倒頭就睡。

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