女主人背起柴犬狂奔38樓逃離火災　沿途救出鄰居狗狗獲網民大讚

撰文：聯合新聞網
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一旦決定要養毛孩就要對牠不離不棄。日前幾張照片在網路上瘋傳，一名女子家裡養了一隻柴犬，她所居住的大廈突然晚上響起火災警報，整棟住戶必須疏散到一樓避難，女子才剛反應過來就立刻扛起自家柴犬往身上一揹，走了30幾樓的樓梯到一樓才安心，此舉被不少網友大讚。

大陸廣東省深圳市一名女網友「李安妮」日前所居住的社區大廈失火、火災警報狂響，警消獲報也立刻趕到現場灌救，並協助疏散該棟大廈中所有的住戶。女網友家裡養了一隻可愛的柴犬「鐵鎚」，當時她聽到火災警報大響時，二話不說就拿起牽繩、立刻將鐵鎚揹在身上，隨著其他住戶一起逃難。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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女網友PO文表示，當時發生火災不能搭電梯，她住在38樓高樓也只能乖乖走樓梯下去，那時候她什麼都不想了，就只想著要揹著自家柴柴平安的到樓下去，無論如何都不想拋下鐵鎚。女網友一路揹著鐵鎚狂奔38樓的景況讓不少住戶相當驚訝，女網友說在下樓過程中也有看到許多同樣扛著毛孩的鄰居們，所幸最後大家都平安逃出。

女網友指出，其實她會直接把鐵鎚揹起來是因為不想讓狗狗妨礙到他人下樓，也怕別人會踩到自家愛犬，才決定把牠揹在背上一起跑。女網友在揹著自家柴犬途中，還遇到了一隻跟飼主走散的狗，她好心的帶著這隻陌生的狗狗一起走，還好最後在避難區找到了牠的主人。

女網友揹柴柴狂奔38樓的行為在網路上引起熱議，吸引超過萬名網友按讚，不少網友大讚她的行為，直呼「是個負責任的好飼主」、「狗狗就是家人，一刻也不能拋下」、「上次電梯壞了，我家狗老了膝蓋不好不能下樓，我們找了一個紙箱子，把牠抬下去」。

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