帶柴犬散步突然跑去　撿回骯髒發抖垂死活體毛球　後續故事超暖心

無意間的一個舉動往往可以拯救一條小生命。一對夫妻帶著自家柴柴出門散步，結果在半路上柴柴突然跑掉，到角落不斷嗅聞一顆小毛球，飼主靠近一看，那團髒兮兮的毛球可不是垃圾，而是一隻活生生的小倉鼠！



日本神奈川縣一對夫妻「さぼてん🌵🐕＋🐹」在推特上貼文，表示他們日前帶著自家柴犬出門散步的時候，在路上柴柴突然停了下來，對地上又嗅又聞，像是在找什麼東西。夫妻倆覺得不太對勁，上前一看看到一顆灰色髒兮兮的毛球，本來以為是垃圾，結果一拿起來發現有微微的體溫，這才發現竟然是一隻垂死的小倉鼠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬ライフ在散步時撿到一團骯髒毛球，爸媽細看後才知這是一隻倉鼠。

+ 14

由於當時下著大雨，夫妻倆趕緊將垂死的倉鼠帶回家照顧，他們把瀕死的小倉鼠放進紙箱內，裡面鋪上棉被跟毛巾給牠保暖、避免失溫，小倉鼠有氣無力的呼吸著，因為長期流浪在外的關係，滿身髒兮兮都是排泄物。

經過四個小時，小倉鼠依然有氣無力、奄奄一息，夫妻倆相當傷心，以為小倉鼠就這樣要去彩虹橋了，所幸小倉鼠求生意志相當強烈，牠慢慢恢復精神，開始主動啃食夫妻倆擺在眼前的食物，狼吞虎嚥吃了起來。夫妻倆擔心這隻倉鼠可能是附近鄰居走丟或遺失的鼠寶，張貼尋人啟事希望有人能帶回，可惜毫無音訊，最後夫妻倆決定收編這隻小倉鼠。

小倉鼠在夫妻倆的照顧下逐漸恢復活力，也洗澡洗得乾乾淨淨，現在是一隻活潑可愛的漂亮小倉鼠。夫妻倆表示，他們從來沒想過會養一隻寵物鼠，剛好他們帶柴柴出門散步那天是他們結婚18週年紀念日，「我很感謝柴柴發現小倉鼠，這真的對我們來說是難忘的結婚紀念日」。

延伸閱讀：柴犬將爸拖鞋偷藏狗屋縫隙 當場被逮捕仍面不改容 網民：是慣犯

+ 25

延伸閱讀：

大丹狗想吃冰塊消暑 「老練操作製冰機」10秒片曝光96萬人讚爆：超聰明

終極版找貓大賽！夜空小屋擠滿喵星人 他公佈解答網哀嚎：有1隻都找不到

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】