柴犬只剩下一顆頭在飄浮　飼主強調絕無P圖　網民：靈異照片？

以前曾分享「一顆狗頭放路邊嚇壞路人」的照片，但其實是誤會一場，純粹是拍攝角度問題。而現在也有一隻柴犬也自帶同樣效果，飼主還強調並非加工。



日本一名飼主日前上傳一張帶家中柴犬「小翼」散步的照片，但是照片中只見狗狗的一顆頭彷彿漂浮在空中，身體和尾巴都消失了，只剩一條牽繩，看起來相當詭異。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為何替小翼拍下的照片，只會剩下一顆頭呢？

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飼主在貼文寫道：「看起來就像粗糙後製的照片，身體到哪去了阿？」，結果揭曉，這張不是加工照片也非靈異照片，純粹是角度問題。

飼主解釋，散步中的小翼突然將頭伸進草叢裡，導致頭上沾到蜘蛛網，他想把狗狗的調皮模樣記錄下來，就從上而下拍了一張小翼坐姿的照片，結果因角度問題而產生這麼有趣的畫面。

飼主又發了另一張照片揭曉謎底，拍攝時小翼的下半身確實是被頭遮住了，從這張照片可見牠的身體和腳腳確實都還在，頭上還殘留著些許蜘蛛網。

網友笑：「天啊好恐怖」、「這根本是後製照片吧想騙我」、「地縛靈是你？」、「主人也太會拍了吧」。

小翼是一隻2歲大的柴柴，飼主經常在推特分享牠的日常，小翼一個人也能自得其樂的叼著球在木板上下跑動，但也能跟其他柴犬同伴處得很好，看起來是相當親人又友善的狗狗。

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