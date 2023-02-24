日本哈士奇母女擋電視瘋狂狼嚎　主人怒喊離開秒變「護家神犬」

同樣都是狗，哈士奇的想法有時候就是異於常狗。一名網友日前在看電視的時候，家中兩隻哈士奇瘋狂在電視前走來走去狂叫，就像是要飼主注意到牠們一樣，飼主被擋電視擋到有點崩潰，下指令要愛犬們讓開，下秒兩隻二哈立刻「退到電視兩旁」當起護家神犬雕像，讓飼主瞬間大傻眼。



網友「sorarudi5050」家裡養了三隻狗，分別是米克斯狗小空(そら)、哈士奇露蒂(ルディ)與露蒂生的女兒克蕾雅(クレア)，日前飼主正在看電視，露蒂與女兒克蕾雅像是要吸引主人的注意，站在電視櫃上面擋住電視瘋狂嚎叫，這對哈士奇母女巨大的身軀直接把螢幕擋住，讓飼主相當傻眼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼哈士奇母女擋電視狼嚎被趕變護家神犬▼▼▼

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為了請兩隻愛犬離開電視機前面，飼主立刻對露蒂及克蕾雅下指令，要求牠們立刻從電視前面走開，兩隻哈士奇馬上get到飼主的意思，馬上從電視機前停止大聲嚎叫並走開，但牠們並沒有從電視櫃上面跳下來，而是變成「護家神犬」守在電視兩旁坐下，就像是寺廟前的風獅爺一般，讓飼主瞬間更傻眼。

照片PO在Twitter上吸引5萬網友按讚，網友留言表示「還聽得懂指令，看來這哈士奇還不夠純」、「兩隻二哈在得意什麼啦」、「難得看到二哈聽得懂指令，但是做錯方法啦」、「太好笑了吧，它們一定是故意要在電視旁邊站著啦」、「其實這對母女是想當電視的守護犬」。

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