狗狗在主人睡著後有多瘋狂　被舌吻被掌摑外　還會進行神秘儀式？

嗨，我是小軟柿子。你永遠都想不到，狗子在主人睡着後有多會整活！



Part 1

早前，貴州一妹子睡到半夜時突然感覺床上越來越擠，好像有什麼東西從後面貼着自己。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛犬深夜爬到床上，這似乎是最基本的。

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因為是獨居，妹子害怕極了，此時身後又傳出了男人的呼嚕聲……

她趕緊坐起來準備反擊，一開燈卻發現……

呼嚕打得震天響的「男人」，原來是1歲大的小雞毛「旺仔」。舒服地睡在旁邊，還蓋着被子，光聽那呼嚕聲就知道睡得有多香！

妹子無語，因為自己平時是不允許牠上床睡覺的，沒想到，牠竟趁自己睡找了偷偷摸摸地爬上來。

結果第二天夜裏，妹子熟睡時又聽到了異響。

她淡定地起身開燈，就看見旺仔正趴在床邊偷吃蘋果！吃得嘎嘎香，連被妹子發現都沒有要停下來的意思...

妹子：「呵，終於知道我最近為啥睡眠不好了...」

Part 2

山東威海，網友@郭先生 最近遇上了一件奇葩事：每天早上睡醒，就會發現自己臉上憑空出現幾個巴掌印？

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一開始，他沒怎麼放在心上，可隨着臉越來越疼，讓他不得不懷疑自己是不是夢遊撞鬼了...

他裝了監控在卧室，發現始作俑者竟然是狗子「果粒」！

原來，牠每天早上都會用刨枕頭的方式叫自己起床，如果叫不醒，牠就直接對着郭先生的臉呼起了大逼鬥哈哈哈哈！

不過，修狗勾這麼可能能有什麼錯呢？

郭先生表示，自己並不會責怪果粒，畢竟牠只是想叫自己起床而已哈哈哈哈！

Part 3

更離譜的是這個：主人宿醉醒來，總覺得自己嘴裏有股子奇怪的味道。於是，他查看了監控……

結果發現，自家狗子竟然趁他醉得不省人事，直接索吻到凌晨3點！甚至，還是法式熱吻。

只見狗子把舌頭探進主人的嘴裏，然後認真地探索了起來……

「讓我看看他每天都揹着我出去吃啥？」

主人：「別問，問就是再也不喝酒了！」

Part 4

某天，妹子正在午睡，睡着睡着突然感覺下半身好像被什麼東西壓着一樣。

她頓時有些害怕，顫顫巍巍地用手掀開了被子，結果看見……

自家小臘腸竟然把鼻子整個埋進自己褲襠裏，然後就這麼睡着了！

（狗與愛的世界提供）

兩隻小爪子還扒在腿上，看起來享受極了...

妹子輕輕拍打想要叫醒牠，可誰知幾個小時過去了，狗子都沒有清醒的跡象。

害得她憋了好久的尿都不敢去衞生間，真的好慘哈哈哈！

Part 5

最後，再分享一個詭異的小故事：一天晚上，上海網友@童先生 在做夢時似乎總是聽到狗狗一直叫，他覺得十分奇怪，於是醒來後就看了看家裏的監控。

結果發現，家裏的兩隻狗子竟然在他睡覺時跪坐在床邊，然後一邊叫，一邊使勁地“拜拜”……就跟眼前有什麼東西一樣。

因為當時正巧臨近中元節，搞得童先生緊張極了：「難不成狗子是在做法？」

都説狗狗有一雙可以看到人類看不到東西的眼睛，所以説...

算了，不多説了，有些淺淺害怕...

所以説，你家狗子會在你睡着會作妖嗎？

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