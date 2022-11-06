哈士奇爬不進泳池蠢笨無極限　多次經過樓梯卻視而不見令人無奈

哈士奇（雪橇犬）的傻眾所皆知，對於現成的工具也能眼殘到視而不見。一隻哈士奇想要到泳池裡玩，但台階太高攀不上去，一旁就有梯子卻完全沒想到要利用。



飼主在微博分享他家養的哈士奇「豆豆」想要爬進游泳池玩水，但是圍欄太高，牠上半身卡在石階上無法過去。豆豆爬下來走幾步繞到泳池另一邊，雙手扒在圍欄上，後腿懸空亂蹬，繼續努力想要上去，依舊失敗告終。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼傻哈果然沒有改錯～▼▼▼

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豆豆繞回原本的位置，持續努力攀登，這中間三度經過一個三階的小鐵梯，就架在泳池旁，但傻呼呼的二哈對這道具視而不見，甚至直接從旁邊繞過去，完全沒想到這東西可以助牠一臂之力。

網友笑：「完美錯過梯子」、「知道換地方試，智商還沒歸零」、「核心肌群有待鍛鍊」、「二哈如果知道踩梯子才是新聞吧」、「其實牠在裝傻啦，不敢下水，所以假裝爬不上水池」、「拍攝者不幫？」、「憑大狗的跳躍力在那邊爬心酸的？」、「只有拆家拿手的狗狗」。但有人解釋，狗都不太會爬這種短小的樓梯，不會把這種沒見過的台階當作可爬的梯子。

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