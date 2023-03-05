寵物趣聞｜地中海禿頭貓爆紅　飼主卻多番蹂躪　憂愁眼神惹人憐憫

話說從疫情之後，許多人面對生活與工作的壓力困擾，開始出現文明病、衰老的狀況越來越提早，然而貓狗動物難道也有這樣的困擾嗎？



近期在小紅書上，一隻叫做「禿禿」的貓咪大爆紅，就是因為牠的毛髮因為分配的關係，讓牠整隻貓像是「地中海禿」一般，配上淡淡憂愁的眼神，真的是想讓人加以「蹂躪」一番。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼地中海禿頭貓惹笑網民▼▼▼

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「禿禿」可能原本該是隻優雅的布偶貓，或是某品種貓了，但卻沒想到牠的煩惱，可能比人類還要複雜、還要多。因為「禿禿」頭頂上的毛色，分配在耳朵兩旁的咖啡色、中間白色一道，活脫脫的像是被人用剃刀「鏟」過去，看起來就像是禿頭中年大叔。

禿禿的主人也是個小壞蛋，明知道牠的眼神中帶著憂鬱，卻老是撫摸「禿去的那一塊」，讓禿禿的類禿頭配上厭世的眼神，讓人看得好生心疼。

不少網友看到影片，也都表示，「抱歉這毛色是上天開了個笑話」、「很想忍住不笑啊，但真的沒有辦法」、「也太可愛了，看起來就像個小老頭」、「此貓生，本貓拒絕照鏡子」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：此貓生拒絕照鏡子！萌貓「地中海型禿頭」太驚人 厭世臉看透人世間：上輩子本王做錯什麼】