爸爸偷養貓咪兩年　過年時還要帶回家　開門一刻全家：怎麼這麼胖

Hello，大家好，我是小椰子。我敢說，這世上就沒有是貓咪搞不定的人！



這不前兩天，網友@福子家（講述自己的故事） 家裏招待了一位特殊的客人——

當天爸爸提前打電話，說要帶個朋友來家裏吃飯。網友和媽媽早早就開始準備，聽到樓道裏有腳步聲，還特意起身站在門口迎……

結果開門的瞬間，集體傻眼——來做客的居然是隻小貓咪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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老爸看到這陣仗一下子就慌了，眼神躲閃，小心翼翼；一看家庭地位就很落後。

倒是小貓咪還蠻懂禮貌，進門先打招呼：「喲這位就是姐姐吧？初次見面，請多關照呀！」emmm，雖然表情不是那麼友好哈哈哈。

有點心虛的老父親瘋狂向女兒使眼色，網友立刻心領神會：爸爸負責搞定媽媽，而她則冒着大雨出門給小貓買罐頭。

後來爸爸解釋說，這隻小貓的名字叫「饊（sǎn）子」，其實他已經偷偷養了兩年了。作為一名機械加工師，爸爸經常會在工作室裏加班。

一天夜裏，有隻小貓跑到他們窗戶外面衝着他叫，爸爸當時正好在吃饊子，便餵了小貓一些，就這樣一來二去就有了交集。

往後的日子裏，饊子白天待在爸爸車裏睡覺，晚上就跑到工作室裏陪着他幹活。當時貓還比較小，為了給牠補營養，爸爸特意花一萬多買了漁具給牠釣魚吃。

今年工作室停工早，外面的天氣也越來越冷，爸爸擔心饊子被凍感冒，便萌生起把牠帶回家過年的想法。

就這樣，爸爸一條接着一條全都交代清楚了，還順帶簽訂了一堆「不平等條約」，連買漁具的私房錢從哪兒來的都禿嚕出去了……

經過一天的努力，他終於說服了媽媽接受「三（饊）兒」。三兒也爭氣，溫順又可愛，很快就得到了全家人的認可和很多的罐罐。以後牠可以白天跟着爸爸上班、釣魚，晚上光明正大地一起回家啦！

饊子：耶，熹妃回宮~

有句話怎麼說來着，中國有四大寬容：「《大過年的》、《來都來了》、《都不容易》和《給個面子》。」

年關將至，有不少網友分享了自己帶小貓回家後，成功征服家人的經歷——

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@新星全屋定製工廠店：帶貓回家的第1天，「別人家女兒帶男朋友回來，我家女兒帶這東西回來，上躥下跳，還要牠叫我外婆，血壓直升360！」

帶貓回家的第5天，「毛孩子可以治癒一切不開心，笑死我了哈哈哈」

@旺財財財財：嘴上說不喜歡貓，可我家貓不想起牀時，我媽給牠把飯端到牀上吃。

@檻外人：第一天：兒子專門給貓買了機票託運回來，讓我半夜去接，折騰到大半夜！

第二天：我帶牠去寵物店充了1000，給牠買貓窩，羊奶，貓條…太挑食了，連我蒸的魚都不愛吃哦……貓：呵！口嫌體直的兩腳獸！

眼瞅着年關將至，闔家歡樂，希望大家都能和自家主子一起享受節日的美好。

但是！！！

在經濟未能獨立，暫時無法承擔起照顧貓貓責任的情況下，養貓還是建議先徵求家裏人的同意！別人家的「大型真香現場」，到了你家可能就變成「大型事故現場」…千萬不要抱有僥倖心理！

最後，希望大家偶遇流浪貓的時候也可以伸出援手，讓沒有家的毛孩子也安穩地過個好年

延伸閲讀：流浪貓死纏爛打求包養 帶回家後秒變家中主人 如今的牠變成這樣

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】