日本短毛貓聽到這聲音拋下飼主暴走狂奔 媽難受：我輕易就被捨棄
撰文：中天新聞網
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許多毛小孩都很貪吃，為了糧食，鏟屎官和玩具都可以通通拋在腦後。日本有隻美國短毛貓就是如此絕情的傢伙，一聽見自動餵食機運轉的聲音，直接六親不認的拋下媽媽狂奔，讓呆在原地的媽媽心情很複雜，「我居然輸給餵食器！哭了～」
前幾天，短毛貓小十（テン）悠哉地躺在媽媽腿上，而媽媽也十分寵溺的撫摸著小十的臉…這是一個輕鬆悠閒的一刻。不過五秒過後，飼主內心的崩潰可能她自己都沒有猜到！當小十聽到隔壁房間傳來微弱的機械聲…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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一聽到聲音，小十立刻轉頭朝著聲音出現的方向，狂奔而去！起步用力地踏在媽媽身上，並迅速地從沙發上跳下，飛快地讓人捕捉不到行蹤，一瞬間，小十就到了隔壁房間…原來那裡有一台自動餵食機，因為晚餐時間已到，機器就自動放飯了。
令媽媽驚訝的是，小十在飼料都還沒落下就做出反應了，機器運轉的聲音只有牠聽得到，其程度一般人類根本不可能聽到，而當飼料出來落在碗裡時，小十已經恭候在原地了！天呀～這是何等可怕的聽力，眾所皆知狗狗的耳力很好，但貓貓聽力其實是狗狗的兩倍。
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