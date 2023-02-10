福建布偶貓拼命吵醒飼主 最終拯救寶寶一命 網驚：真有靈性
撰文：聯合新聞網
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中國大陸一名飼主分享，近日家中的布偶貓突然在清晨猛抓他的被子，甚至還數度用頭頂撞。被吵到不得不起床之後，卻發現小孩的狀態不太正常，連忙帶去看醫生。飼主事後感恩幸好有貓咪默默守護，才順利讓小孩及早發現治療。
根據《梨視頻》報導，「我家貓竟然救了我家娃一命！」：福建一名女飼主分享，某天清晨布偶貓喬治突然一直抓他的被子，看主人遲遲沒醒還不停用頭頂他。和老公兩人起床後，才發現一旁的孩子也醒著但狀況不對勁，不但發燒還喊肚子痛，趕緊帶至醫院被檢查出感冒及腸痙攣。女子慶幸表示多虧有喬治的幫忙，才讓孩子能夠平安無事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼布偶貓救寶寶一命！▼▼▼
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許多網友看了影片驚呼「貓咪真的很有靈性」「動物可以感知到疾病是真」「給牠多吃幾個罐罐」。也有貓奴分享某天上班快要遲到了，「幸虧牠把我喊醒」，相較平常連出門都不看自己一眼，這次得救的經驗讓他相當驚訝。
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