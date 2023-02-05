大頭貓遭媽媽取笑是智障　飲奶險被溺死外　更將糧碗當成貓砂盤

hi bro 我是蘑菇！還記得，博主@木子小隊長 家裏有一隻曾爆火全網的小奶貓——「你腦袋大」小朋友嗎？喏，就是牠↓



據博主介紹，當初起小名的時候，牠對「你腦袋大」這四個字產生了濃厚的興趣……所以，就這麼愉快地決定了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可能貓如其名吧，很快博主就發現，你腦袋大真的是家裏眾多貓貓中最呆萌的一個。

直到，牠的弟弟「驢得水」出生了……（小聲比比：博主真的取名鬼才）

有句話怎麼說的來着：「一貓更比一貓強！」

這不，後來者居上的驢得水小朋友，沒多久就被某短視頻平台認證為「最智障的貓」！

驢得水的獲獎感言：「遠方傳來風笛，謝謝！」

毫不誇張地說，從驢得水出生的那一刻起，似乎每一秒都在秀着智商的負極限……只有你想不到，沒有牠做不到！

譬如，誰家小貓分不清飯盆和廁所啊？哦，博主家的驢得水分不清，牠反其道而行，在貓糧裏拉屎……

在廁所裏面摟席，餓了就跑到廁所裏炫貓砂？！我一整個兒震驚住！

博主看不下去了，耐着性子教牠用碗吃飯，這回總不會出錯了吧……結果，牠使出了吃奶的勁啃碗！就是字面意思，吃碗本碗↓

「沒事沒事，總比炫貓砂好…」博主安慰自己，「要不先教牠去貓砂盆拉屎吧！」

然後，牠拉到一半去找周公了？你說睡就睡吧，咋醒了還落枕了呢！！！

牠的貓生，也因為自己腦子不好使而變得磕磕絆絆。

跑跑跳跳的時候，無一倖免都會撞到前面障礙物，說「箭無虛發」也不為過！

對任何食物都保持着純粹得好奇心，如果你問牠大白牆上有什麼？

大概是夢想……然後為了夢想，反覆地奔跑、摔倒，再奔跑，再摔倒，陷入循環ing。通過不停地努力，終於，成功把自己整瘸了哈哈哈！

網友們紛紛表示：「家裏沒有危險，驢得水就是最大的危險。」也許你會好奇，牠為啥會叫「驢得水」呢？

大概上輩子跟水有什麼孽緣吧……這輩子才會看到液體就暈倒。只要遇到水，大脖筋就立刻失靈！

事情要追溯到驢得水還是小baby的時候，別的小貓喝奶都很正常，就牠，低頭嘬奶的瞬間，一個猛子就紮了進去。

如果不是博主發現得及時，牠可能就是「溺死在奶裏的第一貓」了吧！之後，每次喝奶喝水的時候，博主都會盯着，還用手幫牠提住後勃頸。

更甭提洗澡了，別的小貓要麼掙扎要麼嚎叫，牠倒是老實，直接「嘎」過去了。

小腦袋往後一仰，悉聽尊便！除了暈水暈奶，牠還暈針暈血！看到針的瞬間，兩眼一閉：「眼不見為淨！」

博主發現每次失去大脖筋的時候，驢得水的身體就會變得非常柔軟，跟沒骨頭似的隨意揉搓和擺弄……

甚至能充當摺疊屏手機，你敢信？原本博主尋思着長大了能擺脱智商堤壩的束縛，可沒想到，越長大越哇塞。

有了驢得水的襯托，連你腦袋大小朋友都顯得機智了不少。

不過，也有網友表示：「博主家的貓卧龍鳳雛，腦子加一塊都湊不出一個完整的來！」

博主：「聽我說謝謝你……」

有沒有一種可能，牠們用了全部智商和運氣，才遇到一位這麼好的主人。這大概就是老天偏愛的「笨小孩」吧，小貓咪的智商窪地也不過如此了。

看完驢得水，是不是瞬間覺得自家崽子變聰明瞭？

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