大頭貓遭媽媽取笑是智障　飲奶險被溺死外　更將糧碗當成貓砂盤

撰文：貓與愛的世界
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hi bro 我是蘑菇！還記得，博主@木子小隊長 家裏有一隻曾爆火全網的小奶貓——「你腦袋大」小朋友嗎？喏，就是牠↓

據博主介紹，當初起小名的時候，牠對「你腦袋大」這四個字產生了濃厚的興趣……所以，就這麼愉快地決定了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可能貓如其名吧，很快博主就發現，你腦袋大真的是家裏眾多貓貓中最呆萌的一個。

直到，牠的弟弟「驢得水」出生了……（小聲比比：博主真的取名鬼才）

有句話怎麼說的來着：「一貓更比一貓強！」

這不，後來者居上的驢得水小朋友，沒多久就被某短視頻平台認證為「最智障的貓」！

驢得水的獲獎感言：「遠方傳來風笛，謝謝！」

毫不誇張地說，從驢得水出生的那一刻起，似乎每一秒都在秀着智商的負極限……只有你想不到，沒有牠做不到！

譬如，誰家小貓分不清飯盆和廁所啊？哦，博主家的驢得水分不清，牠反其道而行，在貓糧裏拉屎……

在廁所裏面摟席，餓了就跑到廁所裏炫貓砂？！我一整個兒震驚住！

怕冷貓示範正確取暖方式　除暖爐和毛毯外奴才還準備了這貼心設備橘貓企圖偷渡竟躲在這地方　寵主室友慘遭海關扣留大呼：冤枉啊

博主看不下去了，耐着性子教牠用碗吃飯，這回總不會出錯了吧……結果，牠使出了吃奶的勁啃碗！就是字面意思，吃碗本碗↓

「沒事沒事，總比炫貓砂好…」博主安慰自己，「要不先教牠去貓砂盆拉屎吧！」

然後，牠拉到一半去找周公了？你說睡就睡吧，咋醒了還落枕了呢！！！

牠的貓生，也因為自己腦子不好使而變得磕磕絆絆。

跑跑跳跳的時候，無一倖免都會撞到前面障礙物，說「箭無虛發」也不為過！

對任何食物都保持着純粹得好奇心，如果你問牠大白牆上有什麼？

大概是夢想……然後為了夢想，反覆地奔跑、摔倒，再奔跑，再摔倒，陷入循環ing。通過不停地努力，終於，成功把自己整瘸了哈哈哈！

網友們紛紛表示：「家裏沒有危險，驢得水就是最大的危險。」也許你會好奇，牠為啥會叫「驢得水」呢？

大概上輩子跟水有什麼孽緣吧……這輩子才會看到液體就暈倒。只要遇到水，大脖筋就立刻失靈！

事情要追溯到驢得水還是小baby的時候，別的小貓喝奶都很正常，就牠，低頭嘬奶的瞬間，一個猛子就紮了進去。

如果不是博主發現得及時，牠可能就是「溺死在奶裏的第一貓」了吧！之後，每次喝奶喝水的時候，博主都會盯着，還用手幫牠提住後勃頸。

更甭提洗澡了，別的小貓要麼掙扎要麼嚎叫，牠倒是老實，直接「嘎」過去了。

小腦袋往後一仰，悉聽尊便！除了暈水暈奶，牠還暈針暈血！看到針的瞬間，兩眼一閉：「眼不見為淨！」

博主發現每次失去大脖筋的時候，驢得水的身體就會變得非常柔軟，跟沒骨頭似的隨意揉搓和擺弄……

甚至能充當摺疊屏手機，你敢信？原本博主尋思着長大了能擺脱智商堤壩的束縛，可沒想到，越長大越哇塞。

有了驢得水的襯托，連你腦袋大小朋友都顯得機智了不少。

不過，也有網友表示：「博主家的貓卧龍鳳雛，腦子加一塊都湊不出一個完整的來！」

博主：「聽我說謝謝你……」

有沒有一種可能，牠們用了全部智商和運氣，才遇到一位這麼好的主人。這大概就是老天偏愛的「笨小孩」吧，小貓咪的智商窪地也不過如此了。

看完驢得水，是不是瞬間覺得自家崽子變聰明瞭？

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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