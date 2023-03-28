倉鼠用具清洗攻略一文看清　鼠籠洗後必定要擦乾　清潔步驟都在這

良好的衛生習慣對於倉鼠的健康至關重要，倉鼠的日常用具要注意定期地清潔，尤其是水壺、食碗等經常用到的用具。長期不清理會導致細菌滋生，如果再拿來餵食，很容易造成細菌感染從而患病。鼠籠也要注意定期地清潔，畢竟倉鼠大多數時間都是待在籠內，排泄物自然會很多，清潔工作必不可少。



清洗籠子之前，先找個地方將倉鼠安置好，如果有烏龜盒可以將牠們放在小龜盒裡，也可以在小龜盒裡倒上一點浴沙讓倉鼠順便洗個澡。倉鼠球也是一個不錯的選擇，讓倉鼠不用那麼無聊，順便做一下運動。但注意，倉鼠球的蓋子撞幾下就會很容易鬆掉，最好用個透明膠把蓋子黏好，避免籠子還沒洗好，倉鼠卻越獄逃跑了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼清洗倉鼠用具注意哪些問題？▼▼

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將髒了的墊料清理，如果倉鼠籠子比較多的也可以在地上鋪個一次性的塑料桌布，籠子往下一扣就可以了。全部籠子都倒好後再將垃圾拿到外面丟掉。籠子底盤能用清水洗乾淨的，盡量用清水洗乾淨。花灑開到最大衝，然後用舊牙刷將頑固的污漬刷掉。沖洗乾淨後再用熱水燙一下，可以起到一定的消毒作用，如果是比較薄的塑料不要用熱水燙，容易變形。然後徹底擦乾，如果天氣好可以拿到外面再曬一下通通風。

洗生病倉鼠的籠子一樣花灑開到最大，把髒東西都沖洗掉，沖不掉的就用舊牙刷將牠刷掉。乾淨後，用消毒藥水徹底消毒。消毒過後再用熱水燙幾遍，不要讓消毒藥水有殘留，之後再徹底擦乾。

倉鼠的籠子清洗後要注意一定要擦乾，最好不要自然風乾，否則很容易出現生鏽的問題。不用水沖洗也可以先拿一塊濕毛巾擦一擦，然後再用乾的毛巾再擦一次。

清洗倉鼠水壺可以去買個瓶刷洗水壺很方便。沒有瓶刷也可以在水壺裡加點水加點浴砂（或鹽），然後用一根手指頂住出水口，上下左右的搖晃水壺，最後再把水倒出來，用清水多沖洗幾遍，水壺明顯會變乾淨，如果有水垢可以加點醋，然後再清洗。還有水壺的出水嘴經常會被我們忽略。要用一根棉籤，伸進水壺嘴裡，來回的轉幾圈。

在把所有東西都籠好後，放好墊材，裝好籠子之後，有些倉鼠可能會變得有些不安，因為清洗所以平時習慣的味道都不見了，牠們可能會瘋狂的跑來跑去或者開始找東西做窩，這些都是正常的。一般過一段時間牠們又會恢復如初。

除了平時的飲食用具之外，類似鼠籠這樣的物品清潔頻率不用太高。不過這類物品在清洗過後最好能夠進行一次消毒，減少細菌的量，防止對倉鼠的健康造成危害。

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