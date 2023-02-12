領養前夫妻協議不讓狗狗上床　結果現在狗狗睡這位置：溫暖又舒服

大家好，我是糖刺梨。自從養狗以後，有些人就瘋狂打臉。



Part 01

對於很多人來説，潔癖和養狗不可兼得。吳女士和老公都很愛狗，可惜都有潔癖。

於是，他倆制定了一份領養協議：狗可以養，但無論如何都不能牠上床睡覺！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雙方立馬達成共識，這樣一來讓狗狗養成好習慣，二來能少打掃衞生。

然而當狗狗被領回家後，丈夫打臉來得太快。😂

這天，吳女士推開卧室門，就看到狗子在床上和老公深情相擁……

小傢伙四腳朝天，頭枕在老公手臂上，睡到打呼嚕！

她拿出當初兩人的一紙協議，問他要不要停止讓狗狗上床時，老公為難地説：現在沒有狗狗在床上，都睡不好了...

好傢伙，原來這男人早就是慣犯。説好一起對狗子唱紅臉，他卻悄悄變了臉。

還能怎麼辦呢？當然是讓狗子睡中間啦！

Part 02

有句話怎麼説來着，你只管把狗子帶回家，剩下的交給牠們就行。

網友@小狗大餅的麻麻 準備把狗狗帶回老家幾天，就在微信上提前跟媽媽打了招呼，説狗狗可能會睡床上。

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媽媽卻堅決不買帳，認為狗子「髒」，她還覺得狗狗有蟎蟲，所以果斷拒絕。

結果...打臉來得太快。

沒過幾天，網友媽媽不僅睡覺要抱着狗子，還要聞着牠的頭睡。

哪怕是狗屁股杵在眼前，她也越睡越香。

甚至已經忘了自己還有個女兒，滿眼都是狗狗。 為了讓牠在床上玩得開心，媽媽還會準備好牠喜歡的玩具。

如果睡着了，就塞進被窩裏，還給枕枕頭，蓋好被子。

看着狗子在媽媽旁邊，惺忪的睡眼中透着一絲得逞的微笑：「我説了，上床的事我能搞定。」

Part 3

網友@ Xx也分享了自己父親養狗後頻繁打臉的故事。曾經的他堅決不讓女兒養狗，因為自己有潔癖，也擔心狗狗在家對寶寶不太好。 可現在... 原本屬於寶寶的推車，已經成了狗狗的專屬，而孫女小小年紀就要學會站立。

相反，父親推着狗狗，眼裏是無盡的寵溺。 原來用來照看寶寶的背繩，現在也成了狗狗的專用物品。😂

平時一副不苟言笑的樣子，在狗狗面前就秒變鐵憨憨。 任憑狗狗在自己身上隨便蹦躂……

出去玩也一定要帶着牠，要是旅遊路太遠，為了不讓狗狗自己在家難受，他甚至都不願意再出遠門了。

Part 4

而下面這個彪形大漢，完美展現了自己是怎樣被狗狗征服的全過程。 起初，女兒帶狗回家是先斬後奏，爸爸聽説家裏即將有一隻狗的時候，瞬間垮臉。

第一次和狗狗見面，臉上也寫滿了不情願。

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可沒過幾天，女兒已經分不清誰是人誰是狗：「來，爺爺抱抱！」

還逼着狗狗和自己貼貼。

甚至把遛狗的活也攬了過去。

狗狗也對爺爺越來越熱情，經常把他的禿頭舔得鋥光瓦亮。

這臉，真是越打越甜。 更多網友也分享了一開始絕不接受狗子，最後成功加入狗狗教的家人。 「爸爸第一次見狗狗暴跳如雷，最後卻天天狗子長狗子短，還給牠扎小辮。」

「老公一開始在人前嫌棄狗狗，背後卻在偷偷溜牠。」

法鬥剛來家的時候，父母都嫌棄牠有點醜，現在卻每天捧着小狗的臉，誇牠是世界最乖的狗狗。

還有第一週不讓狗狗進廚房，後來直接報上桌讓狗狗自己選美食的媽媽。

這樣的臉，無論打多少次都不嫌多哈哈哈！ 你們有過被狗狗慢慢征服，自我打臉的時候？

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