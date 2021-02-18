《天竺鼠車車》引起熱潮　飼養前必知10件事　原來牠們怕冷又怕熱

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-18 08:01

天竺鼠車車真的很可愛，但在他爆紅的背後，是否又會出現一波跟風飼養與棄養潮實在非常令人擔憂。我們雖然不是特殊寵物專業的獸醫師，但還是努力幫大家整理了一些簡單的天竺鼠相關知識，希望大家在想養前，都能先對天竺鼠有一些初步的認識，仔細評估自己的狀況再考慮飼養。

先簡介一下天竺鼠的來源跟歷史：天竺鼠源自南美洲，一開始是被養來當作食物或藥材的，後來在16世紀被歐洲商人帶回西方，開始變成了寵物。天竺鼠被人類馴養歷史已經超過3000年，現在常見飼養的天竺鼠已經沒有野外求生的能力了。接下來就讓我們進入正題一起來認識天竺鼠吧！

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天竺鼠天性與壽命？適合做寵物嗎？什麼樣的人適合養天竺鼠呢？3大問題率先解答！

1. 天竺鼠天性與壽命？

他們性情溫順，不太會咬人，也不太會自己逃跑（就算逃跑也跑得很慢)，他們很容易受驚嚇，感到危險時，不是愣在原地，就是趕快藏起來，如果有一群天竺鼠受驚，它們會亂作一團，紛紛四處逃竄，以此局面迷惑敵人。

他們不會攀爬，脆弱怕摔；視力很差，但是聽覺、嗅覺和觸覺敏銳，可以發出多種叫聲表達與交流。

天竺鼠是群居動物，很需要陪伴。

隨時都想覓食，每天的活動無規律得分散在24小時內。

他們跟兔子一樣會吃自己的大便，補充維生素與營養。

天竺鼠壽命約5-10年 (2-3月性成熟，6個月大約成年，15個月體重最大值)

2. 天竺鼠適合做寵物嗎？

牠們性情溫順，討巧可愛，比較容易照顧，至今仍舊是常見的家養寵物。

3. 什麼樣的人適合養天竺鼠呢？

· 生活工作穩定(不會常出差出國或搬家) · 環境安定不吵雜且家人房東室友可以接受 · 要有足夠的飼養空間與放風空間(單隻飼養空間至少70*70cm) · 經濟穩定，天竺鼠生病時有能力帶他們去看醫生 · 有時間陪伴照顧(每天打掃陪玩放風可能就要花2小時) · 養寵物就跟照顧永遠長不大的嬰兒一樣，他們的一輩子都會需要依賴你 · 天竺鼠一養就是5-10年，一定要有責任感不隨意拋棄，且要做足功課與準備，不要一時衝動飼養

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4. 天竺鼠可以跟其他動物一起養嗎？

天竺鼠個性溫馴，甚至連比他小的倉鼠還可能欺負他們。個頭大一些的動物也許會把天竺鼠當點心，但有的狗狗經過訓練後可以學會不要吃他(但如果他們想跟天竺鼠玩仍可能嚇到牠們或害他們受傷)。

天竺鼠與八齒鼠一起養是安全的，它們具有相同的食譜和類似的行為特徵。

至於天竺鼠和兔子雖然乍看之下吃的東西好像差不多，照顧好像也差不多，但還是不建議一起混養。兔子的營養需求與天竺鼠不同，所以不能都餵相同的食物。兔子可能攜帶諸如博得氏菌和巴斯德氏菌等呼吸道疾病菌，而天竺鼠極易受到感染。即使體型最小的侏儒兔也比天竺鼠強壯，它們可能有意或無意得傷害到天竺鼠

所以如果要養還是都天竺鼠養在一起比較好

5. 天竺鼠吃什麼？

牧草為主食，要無限量供應且要每日換新(弄髒了就不吃了) ，他們需要足夠粗纖維磨牙與維持腸道健康，飼料蔬菜水果為副主食(補充維他命C與其他營養)，飼料與蔬果需要限量，多吃可能挑食、肥胖、脹氣或造成胃腸道問題，70% 牧草 10%-20%飼料 10-20% 新鮮蔬果，飼料約體重3-5% (成年之後24-40g)，蔬果每天1-2根小指面積，每周5-7根小指面積 ，葉菜每天1隻天竺鼠體積，每周3-5隻天竺鼠體積，天竺鼠主食是大量牧草並搭配適量飼料與新鮮蔬果。

6. 平常要怎麼照顧？ 每天都要幫天竺鼠做的基本工作有：

· 更換牧草、食物 · 更換飲水、洗瓶子 · 清潔便盆、底盤 · 陪伴天竺鼠 · 天竺鼠放風運動

放假得時候也建議多花點時間好好幫天竺鼠整理儀容跟環境。

· 剪指甲(每1-2周看看，如果長了要修剪) · 清潔踏墊、籠子 · 每周例行健康檢查: 仔細摸摸觀察天竺鼠，有沒有毛髮髒亂，牙齒狀況，注意精神食慾、便尿、體重變化等等

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7. 特別要注意的照顧事項？

天竺鼠不會自行合成維他命C需要靠飲食攝取(維他命C容易被破壞，在牧草乾燥過程中可能都流失了)，如果攝取的維他命C減少，4天後就可能出現壞血病(牙齦出血、咬合不良、牙齒缺損、食慾不佳、腸道出血、血便、毛髮變粗糙、皮膚出血、行動不便、骨骼缺損)，所以最好要額外補充維他命C(飼料或新鮮蔬果或保養品)，因維他命C不易保存且容易被破壞，購買蔬果要避免儲存時間過長，飼料也最好買小包裝 (飼料開封後90天維他命C會剩下50%) 。

天竺鼠很需要陪伴，如果只養一隻，一定要每天花至少一小時以上陪伴她。

不要沒結紮混養，他們最早1-2個月大就可以生小孩了(性成熟公3月母2月)，繁殖力很驚人，如果一開始養多隻最好先帶去給獸醫檢查時確定性別，並評估何時可以結紮，結紮前只能同性別養再一起

天竺鼠怕熱又怕冷(適合氣溫16-26度)，冬天要保暖，夏天要散熱、他們容易受驚嚇，要避免其他掠食動物或巨大聲響、不會攀爬(籠子不要有2樓，不要有滾輪)，要小心避免摔到他們、籠子不可直接用鐵絲籠，很容易受傷(小心足底炎、夾傷、骨折等等)、要有合適腳踏墊(平滑好清洗，且網目<0.5cm)，便盆空隙也不能太大 、天竺鼠很需要你或是其他朋友的陪伴。

8. 大概每月開銷？

居住環境: 籠子2000-4000，水瓶200，飼料盆100，草架200 伙食費用: 牧草加飼料加每周蔬菜:約800-1000/月 健康檢查: 每半年到一年檢查 400-800/次(不含血檢或影像檢查) 絕育(結紮)費用: 2500-3500以上(母的比較貴)

正常健康時每月開銷平均1000-1500上下，但之後如果生病開銷會更驚人 (醫療費從百元到萬元都有可能)。

9. 要去哪邊看病？看病很貴嗎？

回答這個問題前要知道，天竺鼠很會忍，你看得出他生病時通常都很嚴重了，天竺鼠都很愛乾淨，會自己梳理洗澡，除非你沒有清理環境不然健康時皮毛應該都要是乾淨的，如果你發現某些地方皮毛很髒也有可能是生病了。

所以定期健康檢查也很重要，建議成鼠每半年到一年要檢查一次，如果家裡有電子秤也可以常常紀錄體重(體重慢慢變輕或短時間變化超過5-10%要趕快就醫)，看病要先問清楚動物醫院會不會看天竺鼠，最好是非犬貓專科的醫院

剛養的時候也最好先去附近的非犬貓專科檢查並建檔，之後有問題能比較快獲得醫療資源，通常有分專科的動物醫院都需要電話預約，所以也要先調查準備好幾家自己的醫院口袋名單，才不會真的生病時找不到醫院，延誤病情。

不同醫院與不同診療項目收費都會不同，可能數百到數萬元不等(如果只是健康檢查可能數百元，手術可能數萬)，可搜尋關鍵字：特殊寵物專科; 野生動物專科; 非犬貓專科。

10. 養天竺鼠的優缺點,簡單比較

個性溫馴可愛依賴人，飼養空間需求相對比狗貓小，但是屎尿很多，飼養需要注意的細節也很多，一定要多花時間先做足功課再考慮飼養

最後也提醒大家還是有很多管道可以領養天竺鼠的，如果真的想養，希望大家也盡量以領養代替購買哦!

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：醫關禽獸，原文：天竺鼠車車爆紅的隱憂—跟風飼養前您想清楚了嗎?】