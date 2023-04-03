倉鼠打架原因及解決辦法　發情期要多加留意　發現打架應這樣做

對於倉鼠其實並不建議將其飼養在一個籠中，倉鼠與其他動物一樣同樣有著領地的概念，因此將倉鼠飼養在一個籠子裡就有可能出現打架的情況，而且很多大倉鼠都比較喜歡欺負較小的倉鼠。即使是異性倉鼠也不建議將其飼養在一起，以免造成過量繁殖的情況。



一）倉鼠為甚麼打架

1.倉鼠本身是獨居動物，而且好戰，獨居的倉鼠如果習慣了自己的領地，突然讓其他的倉鼠進入到牠的生活範圍之內，牠會認為這是一種侵犯的行為，這樣就有可能導致兩隻倉鼠打架的情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼倉鼠打架原因及解決辦法▼▼▼

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2.即使是默認接受對方的兩隻倉鼠生活在一次，平時也會因為一些瑣事而發生爭吵，比如因為食物而發生爭吵等。

3.發情期的倉鼠性情是比較煩躁的，容易起衝突，只是互相想征服對方。

4.懷孕的母倉鼠通常神經會比較緊張，如果其他倉鼠做出了讓牠認為侵犯的行為，牠們可能就會反擊，這是保護小倉鼠的一種母性行為。

二）發現倉鼠打架該怎麼辦

首先我們應當盡量避免直接用手將牠們分開，對於正在廝打的兩隻倉鼠來說，情緒都會比較激動，如果你在這時候介入，很有可能會被牠們咬傷。因此看見鼠鼠打架先不要驚慌，平常籠子附近最好放一雙手套(但不要放在籠子上面，會被鼠鼠啃爛，變成牠的窩材)。戴上手套確定即使被咬到也不會有甚麼問題時再將牠們分開。

如果沒有手套，就在最近的地方找到勺子、紙板、盒子的蓋子等的東西將牠們分開。再把另外一隻鼠鼠分到另外一個籠子，如果一時間找不到籠子也可以盒子或者是水桶來代替，然後再購買一個鼠籠徹底地將牠們分籠。

三）如果倉鼠打架受傷了怎麼辦

對於小傷口可用棉籤或脫脂棉沾清水或者生理鹽水後把傷口及附近的血跡、污物擦拭乾淨，不需用藥。靜養即可。而對於較大的傷口則需要用棉籤或脫脂棉沾清水或者生理鹽水把傷口及附近的血跡、污物擦拭乾淨然後把寵用聚維酮碘按1:50兌水後，擦拭在倉鼠口處消毒。如果傷口的血很快止住，只需擦一點金黴素眼藥膏或雲南白藥酊或雲南白藥粉劑。如果傷口的血一直在流，那麼就必須用雲南白藥酊或雲南白藥粉劑擦在傷口上，幫助止血。

生理鹽水是清理傷口用的，而不是消毒，止血消毒之後可以在傷口上塗一些碘酊。如果傷口較小用生理鹽水清洗下即可。但傷口較大，最好還是做下消毒。雲南白藥酊在使用時，不要直接噴在倉鼠身上，而是噴在棉籤或脫脂面上後再擦在傷口上。只要傷口結疤了就不需要再清理和抹藥了，不然倉鼠會去舔咬傷口，可能導致傷口被咬開。平時多照看一下，只要照顧得當，那麼差不多一個星期左右傷口就能癒合。

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