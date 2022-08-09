熟睡中愛貓將活老鼠塞進被窩送大禮　媽驚醒尖叫：已不是第一次了

貓咪喜歡叼「大禮」送主人時有所聞，但有些東西出現在家裡可是會嚇死人。一名飼主分享，她家貓咪竟然活捉一隻老鼠，直接丟到她被窩裡，讓她嚇壞了。



陸媒報導，貴州一名女飼主2日半夜被蚊子咬了，爬起床點蚊香，怕飼養的寵物貓吸到，就把貓貓暫時趕出房間，過了一會兒貓咪從窗外跑進屋，還一直狂拉主人的被子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪被趕出房門後，不知從哪裏找來一個鮮活老鼠。難道牠以為自己做了錯事，媽媽才把牠趕出門，於是想送老鼠作賠禮？

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飼主直覺這裡面一定不是好東西，果然一掀開被子就發現一隻活生生的老鼠在爬，把她嚇得語無倫次，尖叫著叫貓咪把牠弄出去。飼主表示這已經不是第一次貓貓叼小動物送她，以前也曾一掀開被子就看到貓貓送的壁虎。

不少飼主都會碰到貓咪把各式生物叼回家的事跡，從蟑螂、蜘蛛、老鼠到壁虎都有，有些人認為是「貓的報恩」，但有另一種說法是從貓咪是天生狩獵者的角度來看，牠們覺得人類不會狩獵需要「被照顧」，因此會用自己的天性去活捉食物回來分享，除了希望被疼愛和吸引關注。

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