借金毛尋回犬給朋友配種　沒想到換來最傷痛結局　網民怒轟：絕交

大家好，我是菠菜。看到這個新聞，我真的很生氣…河北鏟屎官劉先生家裏有一隻大金毛，是一隻公狗，今年兩歲多了。



狗子是劉先生從小養到大，感情十分深厚。

上個月的20號，一位老同學找到了劉先生，説想借狗子去配個種，生幾隻小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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劉先生尋思着，只是配個種，對狗子沒啥傷害，老同學能幫就幫吧。於是，劉先生就讓老同學把狗子給牽走了。

狗子剛被接過去的時候，劉先生還每天打視頻電話看狗狗，感覺狗狗的情況還挺好的，就放心了。

本想着過幾天就去接狗子，結果家中有老人突然過世，需要操辦各種事情，根本顧不上狗狗，因此晚了幾天。

當劉先生想去接狗狗時，老同學卻開始各種推脱，説過兩天再把狗子給劉先生送過去。劉先生想打視頻電話看狗狗，老同學也不願意接，後來更是連他的信息也不回了，劉先生漸漸起了疑心。

後來，在劉先生報警的威脅下，老同學才終於抵不住承認，狗狗被自己賣掉了…

這個消息讓剛剛失去親人的劉先生雪上加霜。來不及生氣，他連忙到附近的狗場尋找狗狗，最後卻仍然沒有找回。

劉先生難過極了，可能對於別人來説，那只是只普普通通的狗狗，但對於他來説，狗狗是家裏的一份子，是家人。

最後，劉先生無奈和朋友以人民幣2000元和解了。現在劉先生後悔極了，但後悔也沒用了…

整個事件被曝光在網上後，很快就衝上了微博熱搜。引起了許多網友的憤怒：「如果有人把我的狗賣了，誰都別想好過。」

「所養的寵物不應該是財務性質的存在，其含有情感和精神寄託，無法用金錢衡量。」、「太離譜了！」、「要是我遇到這種朋友，我肯定會絕交，養了兩年付出的情感是不能用金錢衡量的，不養狗的人不會懂的。」

在這裏也想提醒各位，交友一定要謹慎，千萬不要把狗狗輕易的交給除了自己以外的所有人…

因為在這個世界上，沒有人會比你更愛牠了！

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