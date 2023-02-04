狗狗暴風式成長日記超驚人　網民驚訝：確定第一張不是好幾年前？

「小孩一眨眼就長大了！」這是常常在為人父母口中聽到的一句話，但對小孩成長速度吃驚的不只有人類父母而已。日本推主（＠dogmarucp）近日在推特分享愛犬阿丸（まる）的三張成長紀錄照片，這成長的速度，真的會讓人不免感慨，「孩子長的真的很快！」



貼文中看到的照片分別是2個月、4個月和9個月。從圖中可以看到2個月的時候，阿丸只跟旁邊的小熊維尼娃娃差不多大，再過兩個月娃娃卻只能跟阿丸身體比大小了，接著將近半年過去，毛絨娃娃就好像縮水似的，只剩阿丸牠頭的大小了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但其實仔細想想，身為西摩犬（薩摩耶，Samoyed）和金毛尋回犬（黃金獵犬，Golden Retriever）的小孩，小丸這樣的成長速度完全不會讓人意外，據飼主表示，小丸現在體重大約有30公斤，但考慮到牠才9個月大，以後一定還會比現在更加龐大一點。許多人都被這驚人的生長速度嚇到，紛紛笑說，「這麼大隻卻只有九個月？」「嗯？確定嗎？第一張照片我以為是幾年前的。」

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