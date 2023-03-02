母兔被一窩兔寶寶纏住　不斷試圖擺脫孩子　網友：媽媽不好當

國外有名飼主日前在社交平台抖音（TikTok）上分享一段影片，拍下家裡養的兔子最近生了一窩小寶寶，而愛撒嬌又黏人的寶寶們整天都跟著媽媽屁股後面跑，一刻也不得閒，讓媽媽煩躁得跳來跳去，看起來像是試圖要擺脫孩子獨處，讓不少有孩子的網友看了都心有戚戚焉。



從抖音用戶@hollig86上傳的影片中可以看到，這隻兔兔媽媽屁股後面跟著一窩新生兔寶寶，無論媽媽跳到哪裡，超黏人的寶寶們就會乖乖的跟過去，不斷跳來跳去換位置的媽媽則看起來相當苦惱，彷彿在說「讓我好好休息一下吧！」而寶寶們發揮天性緊跟著媽媽的逗趣模樣讓續多網友看了都直呼「媽媽真的不好當呀！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼黏人兔寶寶不斷跟住兔媽媽▼▼

+ 13

後續原PO也分享了許多兔兔媽媽跟孩子的療癒日常，而這隻超萌影片被分享到網路上後，累積超過37萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言表示「每個媽媽想要的就只是2秒的獨處機會」、「好喜歡牠們蹦蹦跳跳的樣子」、「令人不敢相信的可愛」、「我家車庫也有兔兔生了一窩小孩，全留給我照顧」、「孩子跟媽媽都好可愛呀。」

延伸閱讀：抓耳朵抱兔子這方法原來超有問題 想與兔兔親密互動應該要這樣做

+ 26

延伸閱讀：

失聰狗狗睡夢中聞到馬麻的味道！下秒彈起來狂喜衝出迎接 ：終於回來了～

誰關燈？咬玩具趴趴走 怕被收走卻被肉肉遮眼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】