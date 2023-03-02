母兔被一窩兔寶寶纏住 不斷試圖擺脫孩子 網友：媽媽不好當
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
國外有名飼主日前在社交平台抖音（TikTok）上分享一段影片，拍下家裡養的兔子最近生了一窩小寶寶，而愛撒嬌又黏人的寶寶們整天都跟著媽媽屁股後面跑，一刻也不得閒，讓媽媽煩躁得跳來跳去，看起來像是試圖要擺脫孩子獨處，讓不少有孩子的網友看了都心有戚戚焉。
從抖音用戶@hollig86上傳的影片中可以看到，這隻兔兔媽媽屁股後面跟著一窩新生兔寶寶，無論媽媽跳到哪裡，超黏人的寶寶們就會乖乖的跟過去，不斷跳來跳去換位置的媽媽則看起來相當苦惱，彷彿在說「讓我好好休息一下吧！」而寶寶們發揮天性緊跟著媽媽的逗趣模樣讓續多網友看了都直呼「媽媽真的不好當呀！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼黏人兔寶寶不斷跟住兔媽媽▼▼
+13
後續原PO也分享了許多兔兔媽媽跟孩子的療癒日常，而這隻超萌影片被分享到網路上後，累積超過37萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言表示「每個媽媽想要的就只是2秒的獨處機會」、「好喜歡牠們蹦蹦跳跳的樣子」、「令人不敢相信的可愛」、「我家車庫也有兔兔生了一窩小孩，全留給我照顧」、「孩子跟媽媽都好可愛呀。」
延伸閱讀：抓耳朵抱兔子這方法原來超有問題 想與兔兔親密互動應該要這樣做
+26
如何訓練寵物兔上廁所？ 廁所可這樣佈置 加以稱讚提高成功率侏儒兔化身活體背包緊貼黑白貓弟弟 一個關鍵原因令牠們形影不離恩愛兔夫婦因病分開兩星期 回家後寵妻公兔一個放閃行為羨煞網民兔子原來是破壞王！家中到處都有牙齒痕跡 其實是牠們天性作祟爸爸偷養貓咪兩年 過年時還要帶回家 開門一刻全家：怎麼這麼胖領養前夫妻協議不讓狗狗上床 結果現在狗狗睡這位置：溫暖又舒服
延伸閱讀：
失聰狗狗睡夢中聞到馬麻的味道！下秒彈起來狂喜衝出迎接 ：終於回來了～
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】