剛接狗狗回家的4大禁忌　準備肉食未必正確　適應新環境要這樣做

與我們會有水土不服的情況一樣，狗狗到一個完全陌生的環境同樣會出現一些應激反應。所以把狗狗接回家之後首先要做的並不是忙著給牠們餵食或者是清潔狗狗，而是應當讓狗狗安靜地待著，熟悉一下周圍的環境。只有逐漸適應了牠們的生活環境，狗狗出現不良反應的機率才會相對的減少。



▼▼▼剛接狗狗回家後的4大禁忌▼▼▼

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1）進門就洗澡清潔

剛接回來的狗狗多半身上比較髒，還有一點味道，所以很多飼主就會給狗狗來個徹底的清潔，然後抱著牠盡情的玩，但是這樣的行為對於狗狗來說是百害而無一利。狗狗剛到新的環境會不適應，害怕，這個時候狗狗的抵抗力非常弱，洗澡很容易讓牠感冒，並且引起狗瘟等會對狗狗致命的疾病，所以在狗狗剛帶回家的時候一定要記住不要急著給牠洗澡，如果牠很髒你可以限制牠的活動區域，或者用乾洗粉幫狗狗搓一下，總之不要給狗狗全身打濕給牠洗澡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2）吃肉、喝牛奶

你可能覺得狗狗身體很弱，看著牠小小可憐的樣子，你很想餵牠點好吃的。而且你也喜歡看著狗狗狼吞虎嚥的吃掉你準備的食物，可是這種作法也是不正確的。狗狗，特別是小狗的腸胃是十分脆弱的，極容易嘔吐和拉稀，肉食和牛奶都是容易引起狗狗出現腸胃問題的東西，而且在狗狗體質弱的時候的拉稀非常不容易治好，所以你要了解這個養狗知識就是：對狗狗最安全的飲食是狗糧加白開水，雖然看著清淡點兒，可是不會引起什麼問題（對於剛進新家的幼犬也不建議先餵時狗糧，可以餵一些羊奶粉）。狗狗在成長時需要均衡、充足、細緻的營養，如果不知道如何選擇好的奶粉，就挑選有些知名度的品牌，等到狗狗完全適應新環境之後，就能開始餵食奶糕了。

3）帶狗狗出門

先不說在狗狗未注射齊疫苗之前是不建議帶到外面的，而且帶幼犬出門本身就不是很安全，首先我們無法確定外界的一些不安分因素。狗狗很可能會受到無主的狗狗或者未戴好牽引繩的狗狗的攻擊。而且對於剛接回家的幼犬來說，是肯定沒時間對牠們做一些基本訓練的。這樣我們就很難保證狗狗在外面不會出現亂啃食的情況。此外未注射齊疫苗的狗狗抵抗力本身就不太好，如果接觸到了某些患病狗狗的排泄物，那麼是相當容易被傳染的。因此千萬不要因為一時興起，就帶著未做好任何防護措施的狗狗出門。

4）急著驅蟲

狗狗以前的生活環境不乾淨 ，就有可能導致狗狗患上寄生蟲，但是對於剛接回家的狗狗也不建議急著幫牠們驅蟲，過小的年齡就進行驅蟲，驅蟲藥的藥性會對狗狗的健康造成影響，甚至會出現中毒問題。

所以對於新進的幼犬最主要的還是要讓狗狗熟悉新環境，等牠們完全適應後到了，到了該打疫苗的時間就去注射疫苗，注射疫苗時一定要保證狗狗的身體是健康的，否則就先別打疫苗。

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