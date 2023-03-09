寵物健康｜狗狗腹瀉的3大原因　對症下藥最重要　治療方案必睇

狗狗拉肚子怎麼辦？狗腹瀉怎麼辦？狗狗「拉肚子」也可以叫做「腹瀉」，「拉肚子」也是一種常見的狗狗疾病徵兆。



因為導致狗狗腹瀉的原因有很多種，所以一般我們先要找出狗狗的腹瀉原因，然後對症下藥，才有好的治療效果。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼狗狗腹瀉的3大原因▼▼▼

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一）消化不良

這是最常見的狗狗腹瀉的原因，尤其常見於半歲以下的小狗。一般小狗的腸胃很嬌嫩，因為消化系統很嬌嫩，而且還缺少好多消化酶，小狗消化不好就會腹瀉，要是不管它就會越拉越稀，造成脫水，那會是很危險的。在確信沒有染上甚麼病的前提下，狗主要停餵罐頭和肉等不好消化的食物。

治療方案：



一次餵兩片乳酶生，一天2-3次就可以了，這樣有一天的時間就會見效了。一次用一小管，粉末狀拌在狗糧里或者溶解後直接餵下，一日2次，效果和用乳酶生是一樣的。



需要的話控制飲食，可以先餓1天左右，並且以後每頓也不要餵的過飽，讓狗狗腸胃先調理好。對待這種情況的腹瀉不要緊張，重在調節。



二）腸炎

如果狗狗得了腸炎，也會腹瀉。除了腹瀉，狗狗的精神狀態也不大好，體溫升高。可以按下面的方法治療，否則請盡快去醫院檢查確診。

治療方案：

治療上可以口服慶大霉素針劑。藥店常見的是8萬單位兩毫升裝的，每次喝2萬單位，每天兩次。需要注意的是，在服用慶大半個小時後，需要給狗狗餵些活菌類的助消化藥，如乳酶生、媽咪愛等，幫助狗狗恢復消化的能力。

實在不行，也可以去醫院輸液，補充體力，盡快消除炎症。

三）寄生蟲

狗狗還有一種可能也會導致拉肚子----那就是肚子裹有了蟲子。如果是寄生蟲引起的腹瀉，在犬的糞便中裹可能會看到血絲。如果看到這樣的糞便，最好化驗確定。

如果狗狗肚中有蟲子，應該平時3-6個月驅蟲一次，徹底杜絕這種現象的發生！

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