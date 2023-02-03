寵物健康｜貓狗每日所需攝水量一文看清　水來源除了食物還有這些

水份對人類及寵物同樣重要，那麼貓咪狗狗一天喝的水要多少才足夠？



犬貓每日應該要喝多少水量呢？

毛爸媽知道家裡的犬貓一天應該要喝多少水量嗎？ 若以 5kg 的犬貓為例： 吃乾飼料的狗狗、貓咪，需額外再補充約 200~250 ml 的水； 而吃濕食的狗狗、貓咪，需額外補充約 50~100 ml 的水分。 對於許多以乾飼料為主食的犬貓來說，這可不是個輕鬆的目標阿！那麼究竟犬貓身體中的水分是怎麼運作的呢？寶貝每日應該攝取多少水分呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

＊狗狗每公斤建議攝取50ml~70ml的水分＊貓貓每公斤建議攝取40ml~60ml的水分。



▼▼▼貓狗每日的飲水量是多少呢？▼▼▼

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毛孩身體水分的流失與補充

在貓咪狗狗等哺乳動物的身體中非脂肪成分中包含約73%的水分，而水分在身體裡面扮演了調節體溫、緩衝體內機械性碰撞、消化食物、清除廢物、潤滑組織水分以及代謝廢物及鹽類的重要角色。除此之外，水分也經常性的從身體中各種管道流失。為了保持貓狗身體裡充足的水分含量，幫助各項身體機能完善，讓總攝水量＝流失的水分是至關重要的。

流失水分的路徑可分成以下幾項：



．尿液：尿液的流失又可分成兩種：必須性流失（Obligatory loss），也就是指腎臟 排泄身體代謝廢物時所需的最少尿量，以及可選擇性流失（Facultative loss），用以調節水分的平衡。



．糞便：除非拉肚子，正常便便的含水量非常少，多已被多腸道吸收，而水分不足也 可能導致便秘的症狀。



．皮膚及腳掌、鼻頭蒸散的水分：儘管佈滿貓咪狗狗身上的汗腺並非作為散熱的用途， 水分一樣會經由表皮蒸散喔！濕潤的腳掌可以避免狗貓行進造成肉掌乾裂、濕濕的鼻頭則可以幫助貓咪狗狗擁有更敏銳 的嗅覺。



．呼吸散熱的水分：貓狗主要的散熱方式為喘氣，而散熱的原理就是由水分的蒸散帶走大量的熱能， 因此時常運動或生活在炎熱地區的犬貓也會散失更多的水分喔！



正常動物每天大概會產生 24~48 ml/kg 的尿液（也就是說一隻 5 公斤的貓一天正常尿量 平均為 180ml 左右。） 糞便的水分忽略不做計算的話，再加上正常動物的蒸散的水分＝20 ml/kg/day 一天下來每公斤體重所散失的水分約等於 44~68 ml，也就是很多獸醫所言40- 60cc/kg 的依據喔。（注意：這裡的 40-60cc/kg 指的是總攝水量，而非飲水量。總攝水量是指食物中水份＋代謝的水分＋飲水量的總和）

總攝水量的來源有三種方式：



1）食物中的水分：一般乾飼料中的水分大約佔 5%，而濕食（罐頭、生食）的水分佔 70%以上(接近 哺乳動物體內的水分含量)。



2）代謝過程產生的水分 (metabolic water ) 也就是指營養素（蛋白質、脂肪、碳水化合物）代謝過程產生的水分。同樣質量下，脂肪的代謝產生更多的水分，而蛋白質產生最少。此部分水量僅佔總攝取水分的 5~10%。



3）飲水量：食物與代謝中所獲得的水分如果不足時，便需要依賴額外的飲水量。



那麼，到底該喝多少水才是足夠的呢？

影響寵物飲水的因子很多，包括環境溫度、飲食型態、運動程度、生理狀態、健 康程度……等。食物的型態也能夠劇烈地影響自主飲水的量。例如，在一研究下，攝食含水量73%的食物的狗狗，有38%的總攝水量來自於飲水，而當牠們所攝取的食糧含水量降到7%時，自主飲水的量則佔總攝水量的95%；另外，含鹽量較高的飲食也會增加犬貓的飲水量。 吃乾飼料的狗狗、貓咪，一天大約需要額外攝取40~60cc/kg 的水分。但若狗狗、貓咪已經是吃濕食，需額外提供的水分則少很多。

是否需要在罐頭／生食中額外加水？

有研究顯示，狗和貓如果能夠任食含水量>67%以上的食物，可以在不用飲水的 狀況下維持水和平衡。 一般而言，狗狗能夠藉由調節飲水量（增加／減少）來快速調節總水分的攝取。 而貓咪雖然同樣有此機制，但是調節的能力較狗狗來的不準確，這種天生對口渴的敏感度低的特性，較容易讓貓咪水分攝取不足。因此建議貓咪主人能夠多給予貓咪濕食，並添加適量水分來幫助攝取充足水量、幫助身體維持在最佳狀態。

總而言之，若希望毛孩能夠維持健康機能與充足水分，提供乾淨的水源和營養均衡的飲食是不可或缺的哦。

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