養狗前的自我檢視　汪星人需要你的陪伴　你準備好養狗了嗎？

飼養寵物在現在人們眼中是非常平常的，不過在筆者看來，養寵物容易，養好寵物難。多數人都是這樣養的：到寵物店買隻寵物，相關配備也一併購齊，帶回家關在寵物籠裡，餵餵飼料、餵餵水。白天出門上班、上課，晚上回家逗逗貓、玩玩狗，讓他們取悅一下主人，藉此也可得到些快樂與成就感。

文：空空兒／滔客



貓咪據說是很獨立的動物，牠可以自己找樂子給自己，這就不在筆者範圍內。筆者因為自己有隻導盲犬，對犬隻的研究較深入，於是想在本篇文章中，提出一些觀點供大家參考。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼你真的準備好養狗了嗎？▼▼▼

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狗狗心事知多少

狗兒是一種群居的動物，舉凡路邊的野狗、草原上的獵狗群，都是如此。被人類所飼養的狗，也會因為與人相處久了而產生依賴感，所以當主人無法在他們身邊時，他們會產生「分離焦慮」這種症狀。「分離焦慮」的症狀比方說不斷吠叫、哀嚎、大小便、來回走動、掉毛等，這些因分離焦慮所產生的行為，常被主人以狗兒不乖來解讀，修理一頓就作罷，完全無視於狗子們這樣的行為背後所隱含的問題。

人類生了小孩，都會想盡辦法去了解小孩、了解照顧小孩的方式，但很少有人會去找尋照顧好狗兒的方式，願意去認識自己狗兒的身體狀況、個性、喜好等。

健康飲食、遠離疾病

關於狗狗的食物，也是一門大學問。狗兒是雜食性的動物沒有錯，但是不代表他們就能隨便吃。犬隻的消化系統、泌尿系統都較脆弱。傳統的餵養方式，常拿人吃剩的菜、飯、骨頭去餵食。但人吃的東西，對於犬隻而言，多半太鹹、太甜，口味都算是超出他們所能負荷的範圍，導致許多的狗兒總是病倒於腎臟、膀胱等疾病。

正確的節育觀念

接著談談節育，當犬隻若沒有要生育的打算，為了他們健康的著想，也鼓勵是幫他們節育，減少生殖器官方面的疾病，這些疾病，都是可能使愛犬致死的。

我們辛辛苦苦養育一隻狗兒，希望他是快樂、健康的過好每一天。所以我們身為萬物之靈的人類，就應該為他們著想，也要替自己想清楚。以下幾點準備飼養寵物前的思考方向，提供想養寵物的朋友們參考：

1. 寵物的生命短則幾年，長則近二十年。自己的經濟環境、人生規劃，是否適合養一隻寵物呢？

2. 自己是否有時間去陪伴他們，或者願意花心思照顧好他們？

3. 自己喜歡什麼樣的動物？為什麼喜歡？

4. 要領養還是去買純種的呢？

領養的狗對於基因、遺傳疾病以及家庭背景比較難以掌握，但事實上除了遺傳疾病會有些影響外，如果不是要生育後代，那其他就沒啥要緊了。至於買純種的，因為市面上賣的寵物，多半為繁殖場所培育的，繁殖場常以近親交配的方式繁衍後代，而近親交配就容易引發隱性的遺傳疾病，導致去寵物店買來的純種動物，都容易有著許多疾病。



筆者鼓勵領養，讓這些無主的寵物能有個家，免於被安樂死，二來也可抑止繁殖場為了賺錢，而大量繁衍有問題的後代，或用殘忍的方式對待種犬和拋棄利用完的種犬。



5. 如果寵物大了之後，不是想像中那麼可愛，會不會就放棄他？

6. 如果寵物生病，看一次醫生可能要數千甚至數萬元，你是否願意為了牠，負擔這樣的支出？

7. 願意花時間去了解自己飼養的寵物、並且教育他嗎？

8. 願不願意去維護寵物的權利和形象？即使是有時自己會挺難堪的。

維護形象為教育自已寵物的行為，以及清理自己寵物的排泄物，這也是維護養貓養狗人的形象，是需要大家一起重視的。保護貓狗的權利，當然就像貓狗生存在自己家裡、到公園散步、到路上走走......然而這些必須建立在主人能夠好好教育且維護自家貓狗的行為及形象上，才能加以鞏固寵物們的生存活動的權力。



以上幾點，各位讀者都能深思，不管是自己或者是對動物來說，絕對都是非常有幫助的。生命都是平等的，不是因為我們是人，就比較高級。人類有著先進的文明，但仍脫離不了生命的原始型態。我們也要繁衍後代、我們也要吃喝，拼了命賺錢，不也是為了讓自己吃飽、穿暖、找個好窩嗎？這跟動物的生命價值，也可說有相當程度上的相似吧！

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【本文獲「滔客」授權轉載。】