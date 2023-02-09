寵物健康｜狗狗為甚麼應該要吃生食？ 肉類不經加工有利毛孩健康
撰文：汪喵星球
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為甚麼我家的狗狗常抓癢抓不停，皮膚不好呢？為何狗狗有坨胖胖小油肚呢？為何狗兒總愛把飼料打翻？其實，只要多了解狗狗，就會發現「生食」是最符合狗狗營養需求的食物選擇唷！
希望這篇分享，能讓毛爸媽們從根本認識寵物生食餐，讓更多狗寶貝有機會吃得更好，陪我們一起慢慢變老！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼狗狗為甚麼應該要吃生食/生肉?▼▼▼
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為甚麼狗狗應該要吃生肉？
只要多了解狗狗，就會發現「生食」是最符合狗狗營養需求的食物選擇...點擊連結了解更多
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