彼得兔原來就是牠！佛萊明兔身型比狗狗還要大　雙手也抱不起

當可愛的東西變得無比巨大，就有點嚇人了。例如封面這隻兔子最近就靠身材火了一把，因為牠看著和一條金毛差不多大了。[驚恐]



抱著牠的是網友@Coelho Gigante Dois Irmãos，他養了不少巨型兔子，總感覺兔頭的大小快追上人的腦袋了，每一隻被他抱在懷裏的兔子都感覺沉甸甸的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而這種體型巨大的兔子名叫佛蘭德巨兔（Flemish Giant rabbit），平均體重在6.8公斤左右，最大的可以重達10公斤。相比之下，一些小型犬在牠面前都不夠看，貓咪更顯得袖珍了不少。

狂丸之前介紹過的世界最大兔子Darius就是這種佛蘭德巨兔，而牠的體長則達到了恐怖的1.29米。

總之，巨型兔子有一種狗子的感覺，甚至能陪人玩撿球遊戲。但論可愛，這種巨兔還是小時候更萌一些。

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