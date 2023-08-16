秋田犬犯睏樣子極可愛　為陪小主人玩狂揉眼趕走睡魔：牠還是孩子

人家想睡覺了啦！日本一隻秋田犬趴在地上休息，突然間一陣睡意湧上，讓牠連忙揉了揉眼睛對抗睡神，一度昏昏欲睡的模樣被飼主拍下，超萌的動作融化許多網友，笑說「就像個小孩子一樣～」



日本一名飼主養了5隻秋田犬，近日在推特（@kodomo4dog5）曬出其中一隻愛犬（くるみ）Kurumi 的有趣動作。從原PO拍到的影片可以看到，Kurumi和同伴一起躺在地板上，似乎因為太舒適突然萌生睡意，忍不住伸出手輪流揉揉眼睛，臉部幾度趴向地板的模樣全被記錄下來，「一隻犯睏的狗，揉眼睛的樣子很可愛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 9

Kurumi後來在小主人的摸摸之下奮力抵抗睡意，努力讓自己保持清醒的樣子吸引許多網友朝聖。留言紛紛表示「犯規級的可愛」、「擁有像人類一樣的姿勢」、「我想與你一起睡」、「狗狗睡覺的時候也會揉眼睛」。也有網友忍不住心軟表示Kurumi想睡就睡吧！

延伸閱讀：邊境牧羊犬天生螢光黃雨靴？飼主解釋原本不是這樣 直呼：洗不掉

+ 17

延伸閱讀：

烏龜和鱷魚同步搶奪一個食物！龜龜「自殺式突圍」硬鑽掠食者嘴下 逆轉結局曝光

瀕死幼喵倒路邊！厭貓男裝沒看到最終轉念收編 1年後牠靈性報恩改變飼主一生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】