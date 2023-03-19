養了隻罕見無毛兔　有人開價5萬想購買　她堅持不賣暖心原因曝光

不管怎樣的型態，毛小孩都是自己的寶貝。一名女子讓自家兔子繁殖生小兔子，結果竟生出一隻罕見無毛兔，天生就沒有毛，現在小兔子已經養到9個月大，在女飼主精心飼養下長的頭好壯壯，由於無毛兔實在太罕見，有網友願意出價22萬向其購買，但被女子拒絕了。



綜合陸媒報導，大陸河南省新鄉市一名孫姓女子相當喜愛兔子，之前她讓自家養的寵物兔繁殖了一窩自己的後代，其中有一隻兔寶寶竟是非常罕見的無毛兔，取名叫「小玉仔」。無毛兔通常被認為活不過四周，不過小玉仔熬過去了，在四個多月大的時候身上才開始長出一些細小的毛，如今牠已經九個月大，身上的毛可說是相當稀少。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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孫小姐說，照顧小玉仔就像是照顧無毛貓一樣需要非常多的細心與耐心，一年四季都必須要給牠穿衣服、注意身體狀況並提供足夠的保暖用品等，如今牠已經九個月大，儘管沒有毛但身體可以說是相當健康。不過，因為今年天氣相對往年寒冷，小玉仔在這種寒冷環境中毛量增多了一些，但依然全身還是肉色的，長出來的細毛並不足以覆蓋身體。

孫小姐將自家無毛兔寶寶的照片與影片上傳到社群網站上與眾多愛兔人分享，有寵物業者向其表示願意出高價5萬元人民幣(約5萬6千元港幣)購買這隻罕見的無毛兔，但被孫小姐拒絕了。孫小姐說，不管誰出多少錢自己都不可能賣出，「因為牠是我獨一無二的寶貝小玉仔」。

無毛兔小玉仔的影片在網路上吸引超過314萬人觀看，網友留言表示「沒想到繼無毛貓之後又有無毛兔」、「只要是無毛的動物看起來就很特別」、「突變的小兔子壽命不長，真的有點難過，還好主人很愛牠也有好好照顧牠」、「又有人盯上無毛兔了，搞近親繁殖後市場就會出現新品種，還好飼主堅持不賣」。

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