金毛媽烈日下堅守孩子遺體　好心司機拖不走　最終1舉動暖爆萬人

狗狗作為人類最好的朋友，也與我們同樣富有靈性，面對生離死別也會展露巨大悲傷。



大陸社群平台微博近日流傳了一段影片，內容是有隻黃金獵犬媽媽心愛的孩子倒在路邊去世了，充滿母愛的牠就這樣在大馬路上守著遺體不願離去，讓人動容的畫面讓網路上瘋傳，更讓不少網友看了都感嘆「這是可悲的一幕。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片中可以看到，這隻黃金獵犬媽媽在馬路上守在已經去世的孩子身旁，路上公車司機見狀連忙下車，只因為擔心狗媽媽會因為天氣太熱而中暑，因此試圖想要引導至一旁陰涼處，沒想到狗媽媽馬上啟動「防衛機制」阻止生人靠近，所以司機只好朝著狗狗潑水讓牠降溫，暖心一幕全被車上乘客用手機記錄下來PO網，吸引不少網友點讚。

影片被分享到網路上後，大批網友看了都湧入留言直呼「可悲的一幕⋯⋯」、「應該是過馬路，小狗被撞了，真可憐」、「好心的司機朋友應該也是懂狗並愛狗的」、「開車人太毒了」、「希望世界都能善待生命，關愛動物」、「天下的媽媽都是一樣的，太讓人難過了。」

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