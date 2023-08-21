流浪貓可幫人類找回失貓？網民分享親身經歷：貓走失10天被帶回來

不可能！絕對不可能，流浪貓竟然真的可以幫人找到貓嗎？就昨天，我看到網上不止一個人説「浪貓幫我把走丟貓咪找回來了！」之前也聽過這個説法，「當你的貓丟失以後，可以下樓投餵流浪貓，讓流浪貓幫你給你的貓帶話讓牠回家。」連同剪刀大法一樣，我只當段子看了，最多就是個心理上的安慰吧！



但這次一看真的給我驚呆了，看着網友們分享了這麼多起流浪貓幫人類找貓的事件，大家都有圖有真相不像是杜撰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Case 01

之前，日本網友@石川佳典，發了條動態説：「我家貓2天前走丟了，就一直沒有回來。推特上誰説過一個辦法：『跟附近的貓説:如果看到我家的貓，請叫牠回家。這招真的有效！』昨晚我抱着試一試的心態，跟附近便利商店的流浪貓説了，結果今天早上我家貓就回到家門口了... 誒，這個真的有效？」

+ 17

這條動態也引來不少網友圍觀熱議，點讚數將近20萬！回頭看網友的貓好像不知道自己火了，回家後倒頭大睡！

如果這種事只發生了一次兩次，説是巧合還説得過去，但很多鏟屎官有同樣的故事啊。

Case 02

dy網友@冷靜是隻貓：黑貓黑寶不小心從家中走丟！

拿着貓咪愛吃的食物，一層樓一層樓地尋找，甚至是垃圾堆、地下室、停車場......幾乎找遍了小區每一個偏僻的角落，仍舊沒找到黑寶。

走投無路之時，忽然有幾個貓咪的身影湊了過來，原來是小區裏自己經常餵的幾隻流浪貓。

網友突然心中大喜！想到，網上不是有很多貓咪走失後，流浪貓幫忙找回的事件嗎？自己也可以讓試試流浪貓幫忙尋找黑寶啊！！

女孩兒，趕緊找來平時與自己關係最好的小橘幫忙，給了牠點好吃的，還給小橘看了黑寶的照片，求牠幫忙在流浪貓圈擴散消息。

沒想到在接下來的幾天裏，小橘就跟聽懂了似的，牠帶着女孩兒找到了好多隻黑貓！只是準頭不太行，小橘找到的貓雖然都是黑的，但都不是黑寶。

正當女孩兒心灰意冷的時候，命運的齒輪開始轉動。這次網友繼續跟着小橘走，小橘兜兜轉轉地把女孩兒帶到了一片綠化帶前。

女孩兒一眼就看見樹叢深處一對兒「手電筒」亮了起來，還是一隻黑貓。「黑寶？黑寶？」女孩兒試探性滴叫了叫。黑貓一聽，這不我媽媽來找我了嘛！！委屈的喵~喵~，還朝網友蹭了上來。

竟然真的是黑寶！

Case 03

@小麪包1124：我的貓貓走丟了有10天，然後我給小區的流浪貓給了一把貓糧，帶着我家貓的玩具給牠聞聞，讓牠記住味道，然後給他説：你要是見着我家貓，記得叫他回家！

這隻流浪貓吃完貓糧也沒離開，一直粘着我，最後跟我回了家，在我家裏待了一會就又離開了，沒過多久這隻流浪貓又回來了，並且還帶回來一隻貓，正是我家的貓咪。

真的好離譜啊！不敢信！這......不僅給你家貓找到了，而且還親自送了回來！！！

Case 04

@楊咪妮：千真萬確！我家貓剛找回來用了五天時間，這幾隻流浪貓都是我平時每天餵的，我家貓跑出去後拜託他們看見我家貓別讓她走遠，幫忙留住她告訴她讓她回家。

然後每天晚上我會出去找貓，這幾隻就一直跟着我跑前跑後。我看了監控，有兩次都看見有其中一隻白腳狸花貓跟着我家貓。

通過監控我知道貓就在我家附近，但是她找不到家。我們小區綠化帶特別茂盛，貓藏進去一點都看不見。多虧了這幾隻流浪貓他們知道我家貓在哪裏，只要他們幾個突然都去看一個地方就是我家貓藏的地方。貓離開家變得膽小，在這幾隻貓的引導下蹲守兩個晚上才把我家貓帶回家。

Case 05

@埃利奮特Lu6：我家大貓趁着開門跑出去玩兒沒影了，找了一下午沒找到，我晃着零食盒子出去的，轉頭看自家貓沒看着，卻吸了一屁股流浪貓。

索性就拿零食餵流浪貓了，一邊餵一邊叮囑這些好吃佬，幫我喊我家逆子回家。零食餵完了，我回家再拿一點，想着逆子回家就一頓打，沒有零食吃了。結果一出樓道口，就看見流浪貓貓帶着我家貓找到樓道口附近了。貓真是種很有靈性的動物！

不過，萬一，咱就是説萬一貓咪不見了，千萬不錯過最佳尋找黃金時間！

貓在走丟的前3天是尋找的黃金時間，發現貓咪走丟，一定要及時得去找。這時候貓最可能躲藏的就是家的附近，樓梯間，隱蔽處，草叢裏，車底，等等。

72小時之內去找，找回的可能性很大。

當然了，養貓最重要的還是封好窗、關好門！但是如果你家貓不慎走失，在用各種方法找貓的同時，不妨試試拜託下附近的流浪貓吧！

延伸閱讀：貓咪化身聽障主人耳朵 取郵件幫開門 遇急事用這特殊方法通知

+ 19

‍‍

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】