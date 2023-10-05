愛協「狗狗脫單領養日」10.7灣仔舉行　過百「單身狗」等候有心人

愛護動物協會於10月7日舉行「狗狗脫單領養日」活動，有過百隻唐狗等待有心人領養，免費入場，無需登記。



愛協表示，目前狗隻領養中心飽和情況十分嚴峻。（愛協圖片）

10月7日是「世界動物日」，香港愛護動物協會（愛協）將於當天（星期六）舉辦「狗狗脫單領養日」活動，為「單身」唐狗尋 找永遠的人類伴侶。「世界動物日」於 1931 年正式設立，以紀念意大利傳教士聖方濟各，藉此宣揚其動物保育理念。時至今日，「世界動物日」的發展已超越了國家、種族和宗教等界限，提醒大眾尊重生命並愛護所有動物，並致力提高動物權益與福利。

愛協舉辦「狗狗脫單領養日」活動，希望大眾關注待家唐狗，推動領養代替購買。愛協表示，因為移民潮等種種原因，近年本港領養唐狗的人士越來越少，然而愛協督察的動物拯救工作從未停止，獲救的動物數量有增無減，目前愛協狗隻領養中心飽和的情況十分嚴峻。

愛協表示，現時「單身」狗狗有超過 100 隻，當中有不少為成年唐狗，牠們雖然比幼犬更冷靜亦更容易訓練，然而成年唐狗能成功尋家的機會卻更渺少。

「狗狗脫單領養日」詳情：

日期：10 月 7 日（星期六）

時間：下午 2 時 30 分至 4 時 30 分

地點：愛協灣仔中心（香港灣仔運盛街 5 號）

登記︰免費入場，無需登記

部分將出席活動狗狗：

資料來源：愛護動物協會