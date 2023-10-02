柴犬魅力沒法擋？放狗時一條街就有3隻　狗奴坦白原因：愛牠個性

現代人愛毛小孩，多數人家中養貓貓狗狗已不稀奇，近日有民眾分享，回家路上就看到三組人馬牽著柴犬外出散步，好奇柴犬為何這麼多人養，「魅力在哪裡？」掀起討論。



一名網友日前（27）日在「PTT」發文分享，晚上回家在同一條路上，先後看到三隻不同的柴犬，飼主從時髦的年輕人，到穿著荷葉邊汗衫的阿伯都有。他PO出前兩年疫情時偶然拍到的照片，三隻柴犬在路邊相遇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原PO坦言，自己遇過的品種狗裡面，最沒禮貌的都是柴犬，不知道是飼主不會教，還是牠們本來個性就這麼機車或難訓練。這也讓他相當好奇，「到底柴犬的魅力在哪裡？」

文章一出，網友點出柴犬的魅力就是有趣可愛，「獨立有個性又機車就是柴犬的魅力啊」、「可愛啊！就是要這種欠調教互相玩鬧的狗才有趣」、「柴犬個性就是固執不好教，但可愛」、「臉夠可愛，就算個性超急8也願意愛」、「朋友家一隻屁孩一隻淑女，個性超鮮明超可愛」。

另飼主們也提醒，「柴犬親人不親狗，帶出門遇到其他狗要特別注意」、「聽說一年掉毛掉三次，一次4個月」、「公柴警戒心強，容易有攻擊性要小心」、「柴犬很兇的，兩隻很容易咬起來」。

不過有鄉民則認為，寵物也算是流行，「柴犬至少流行20年了，當年黃子佼在節目上帶他的柴犬，那個年代就曾經風潮，後來哈士奇、米格魯（小獵犬）、柯基（哥基）、紅貴賓（紅貴婦）、臘腸其實都流行過，一陣一陣的」、「狗本來就一陣子流行一種」、「跟時尚一樣會有流行，記得流行過可卡（曲架犬）、紅貴賓」。

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