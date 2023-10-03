給哥基擠肛門腺　結果一個噴射主人被送到醫院　網民：侮辱性極強

嗨，我是小軟柿子。（PS：這是一篇有味道的推送，請謹慎閲讀）

網上有人問：狗子有對主人做過什麼離譜的事情嗎？



一位叫@蕉太狼Motto 的妹子立馬站出來説：「人家説養狗廢半條命，我是廢一隻眼……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事情是這個樣子的……她養了一隻卡迪根哥基，名叫「Motto」，性格可愛，特別招人喜歡。

前兩天妹子像往常一樣帶牠出門，Motto拉完粑粑突然一反常態地在地上磨屁股，似乎十分不適。

她想了一下，推測是很久沒擠肛門腺的緣故。雖然自己沒擠過肛門腺，但妹子還是決定回家試着給Motto擠一下。

畢竟第一次，手法不太熟練，她蹲下來揪起Motto的尾巴……就開始了。可説時遲那時快，幾乎瞬間，Motto就噴射了！！！

於是，妹子感覺有一股暖流噴進自己的眼睛裏……她嚇了一跳，強忍着噁心開始揉眼睛，又用清水沖洗才緩解了一些。

反觀罪魁禍狗，則一臉的得意：「媽，我厲害不，噴的準吧！」過了一會，妹子的眼睛還是腫了，只好硬着頭皮去醫院檢查。

醫生聽完前因後果，瞬間驚呆：「莫非，這就是傳説中的屎無前例！」甚至疑惑地詢問：「你家養的什麼狗呀，竟能噴進眼睛裏？」妹子無奈地説：「嗯...哥基...」「哥基那麼矮是什麼做到的，看來牠挺能噴啊！」

經此一役，Motto就憑藉「噴射大師」的頭銜在醫院出名了哈哈哈！

好在妹子的問題不算嚴重，開了些藥就可以回家了。就是，傷害性不大，侮辱性極強哈哈哈哈！

妹子將這件事吐槽給朋友，沒想到，對方淡定地表示，他有一次給狗子擠肛門線的事後，直接噴嘴裏了，然後他一緊張還給嚥了下去……

有句話怎麼説的來着：沒有對比就沒有傷害。

看完妹子的遭遇，網友們紛紛表示：養狗真的有風險……

@範懟懟：「我也是我直接腫了半張臉，當時就覺得喘不上氣，整整昏睡了兩個小時！」

@尼克.包爾德：「肛門腺液是苦帶一點點鹹，別問我怎麼知道的...」

@元氣滿滿：「我擠過兩回，兩次都噴我臉上了！」

@荔枝￥：「我家狗有次撞了我一個跟頭，起來的時候沒覺得哪裏不對勁，可再一摸，兩顆大門牙直接飛了出來...當時疼了兩天沒辦法説話，現在種完牙已經半年了，還會疼。」

@imagicss術亖覺.白：「有一次我給狗子剃腳毛剪腳趾甲，剪到後面的時候牠一直動，我就胳膊勒住牠的腿。誰知剛低下頭，就直接一個屁把屎噴了出來...」

@Ms.Peng：「我家狗子不知為啥，有一次跳上牀在5歲的女兒頭上拉了一坨屎。可能也是嫌惡心，從不進衞生間的牠，在我給女兒洗澡的時候一直蹲在她腳下任由洗澡水把自己淋了個落湯雞...」

@LYL：「和狗子玩拋高高，牠直接用尿呲了我一臉！」

……

看完這些，咱就問你們慌不慌！

如果沒有十足的把握，還是建議去醫院給狗子處理肛門腺……最後，假期快樂！

對了，你的狗狗有沒有做過什麼離譜的事情？

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