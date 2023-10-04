智利警犬參加閲兵儀式　德牧步伐一致　金毛只能用亂七八糟來形容

嗨，我是小軟柿子。前幾天是智利一年一度的閲兵儀式，沒想到是，全場最受歡迎的——是一支由狗狗組成的方陣！



由於擔心天氣太冷會生病，所以小奶狗警犬們不用自己走路，要麼是由訓導員揹着走；要麼是被女兵抱在懷裏……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠們只需要探出小腦袋賣個萌就好了，看上去懵逼又有些不知所措。

「這是在揍麻呀？」其中一隻小雞毛因為被拍得有些害羞，直接把頭扭過去了哈哈哈！

「別拍了別拍了，今天沒睡醒不想上電視！」莫非……這就是傳説中的懷抱型武器嗎？哈哈哈！

而成年警犬應付起來就自如很多，牠們穿着特製的小鞋子和小制服，整齊劃一地走着軍姿，十分帥氣！

一看，就是久經沙場的老兵了。

洛威拿（羅威那）犬們翹着尾巴，高昂着頭，主打一個端莊大方；德牧們則邁着統一的步伐，一眼望去十分霸氣；金毛方陣則有些……亂七八糟哈哈哈。

牠們一個個搖頭晃腦地左顧右盼，聽到羣眾的歡呼聲就瘋狂地搖尾巴：「哇，好多人在看我們誒～」

當然了，中間也不乏一些顯眼包：譬如同手同腳的順拐大金毛；「完了完了，緊張了...」還有從頭笑到尾的這隻，嚴肅的場合一點都不嚴肅哈哈哈！

最搞笑的是，在隊伍的最後有一位士兵拖着垃圾桶……就隨時隨地撿便便哈哈哈！小哥心裏苦啊：「都是閲兵，別人遛狗，我遛垃圾桶...」

評論區的網友們看完都被萌翻了：「簡直要被直接萌上天了！」

實在太可愛了！當然，也要感謝所有工作犬對人類的付出和奉獻：「謝謝你們啊，狗狗！」

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