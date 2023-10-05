狗狗突然不愛出門　主人以為牠太熱替剪毛　結果原來牠在提醒這事

嗨，我是菠菜呀～

如果你家狗狗最近表現異常，可就要注意了，牠可能是在提醒你什麼。



網友@啊是飯糰 養了一隻可愛的小柯基，名字叫飯糰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 15

小傢伙活潑又可愛，是他和老婆的心肝寶貝。可最近，狗子的表現有點奇怪…

眾所周知道，幾乎所有狗狗都喜歡外出散步撒歡，飯糰也是如此，出門前總是興奮一蹦三尺高的那種，激動極了！

但前幾天，網友叫狗子出去時牠居然不積極地趴在地板上，好像根本不想出門一樣。

好不容易把牠帶了出去，可狗子在樓下走了幾步就不肯走了，任憑網友好説歹説，就是要回家。

一開始，網友以為是牠當天狀態不好，只是特殊情況，結果後面連着5、6天，飯糰都不怎麼願意出門。

他有點丈二和尚摸不着頭腦，回到家和老婆一起尋思了半天，覺得應該是這幾天天氣太熱了，狗子才不願意出門。

於是，網友把飯糰的毛剃短了一點…「問，就是挺禿然的！」

沒想到的是，被剃了毛之後，狗子依然不願意下樓，即便強行下了樓也不肯走。網友和牠四目相對，無奈極了：「你看你那個倔樣，倒是告訴我為什麼不走啊？」

説話是不可能説話的，網友只好自己繼續琢磨，希望能夠找到牠反常的原因。譬如狗子最近回家特積極，一回去就進屋找老婆，總是跟在她後面寸步不離，也不愛跟自己玩了……

老婆睡覺的時候，牠看門；老婆外出的時候，牠在門口等；……

網友想破腦袋都沒想到原因，結果沒過兩天，謎底就揭曉了，老婆懷孕了！！這下他就明白啦，原來狗子這陣子的反常是在守護老婆！

網友激動極了，抱着飯糰就是一頓狂揉：「你也太厲害啦，你怎麼這麼厲害啊！？」狗子卻滿臉無語，估計牠在想：「我謝謝你啊，真心守護卻換來剃毛！」

嘖嘖，飯糰也太難啦，根本帶不動哈哈哈！

延伸閱讀：每天二哈三重奏準時響鬧 鬼哭神號嚎叫 主人崩潰：一發不可收拾

+ 15

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】