愛協雙十一辦狗狗脫單領養日　光棍節結識「單身狗」人寵不再孤單

11月11日為「光棍節」，各大商家或會趁機推出購物優惠，香港愛護動物協會（「愛協」）也於當日在灣仔舉辦「狗狗脫單領養日」活動，邀請市民親身前往愛協香港總部認識單身「唐狗」，與狗狗一對一互動，在「光棍節」齊齊脫單。



愛協提供圖片

愛協11日（星期六）將會在愛協灣仔中心舉辦「狗狗脫單領養日」，願一次領養能為兩條生命帶來希望。愛協表示，領養日除了可令被領養的動物能有個「家」，同時領養中心亦能釋出空間，接收更多有需要的動物，協助牠們踏上尋家的路。

香港不時發生有動物慘遭遺棄、被不妥當照顧等情況，獲救後都會交由愛協等動物機構接收。領養數字持續低迷下，愛協各個狗隻領養中心經已飽和， 現時共收容逾百隻等待被領養的動物。牠們除了棲身開放予公眾探訪的領養部外， 亦有許多需留院接受治療、藏身暫養家庭或中心非對外開放空間，成為更鮮為人 知的「幕後」狗狗。

愛協提供圖片

愛協希望透過舉辦領養日，聚集正等待尋家的唐狗及「幕後」狗狗，與有興趣領 養的人士無障礙互動，共度一個歡樂的下午，並藉此尋得「心儀對象」。愛協亦會安排工作人員於當日向參加者介紹 每隻狗狗的特質，助參加者找到「命定」狗狗，把「光棍節」轉化為 一個充滿愛的節日。

愛協提供圖片

「狗狗脫單領養日」詳情：

日期：11 月 11 日（星期六）

時間：下午 2 時 30 分至 4 時 30 分

地點：愛協灣仔中心（香港灣仔運盛街 5 號）

登記︰免費入場，無需登記

部分將出席活動狗狗：

資料來源：愛護動物協會