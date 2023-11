金毛犬有獨特基因所以長壽？科學家提出基因、壽命、癌症3者相關

金毛尋回犬(黃金獵犬)因其友善和活潑的性格,一直是美國最受歡迎的狗狗品種之一。但遺憾的是,牠們的「癌症」發生率極高,高達65%的金毛尋回犬將因此失去生命。然而,加利福尼亞大學戴維斯分校的新研究發現,一種與癌症相關的基因可能為金毛尋回犬帶來更長的壽命。



研究人員透過分析304隻金毛尋回犬的DNA,他們發現,帶有某些「HER4」基因變異的金毛尋回犬之平均壽命會延長將近兩年。研究作者班納許(Danika Bannasch)表示:「這幾乎多出的兩年在狗的生命中意義重大。我們難道不希望我們深愛的寵物多活兩年嗎?對金毛尋回犬來說,這意味著壽命增加了15-20%,這相當於人類的12-14年!」

「我們認為大多數金毛尋回犬都有『癌症的遺傳』傾向,但如果其中一些犬活到14、15或16歲,我們認為還有其他的遺傳因子可以抵消這些不良基因。在我們的研究中,顯示出的那個基因就是HER4。」 研究共同作者羅伯特(Robert Rebhun)在論文中說明。

「HER4」基因促進細胞生長 但也增進併發癌症機率

「HER4」的功能可能和「壽命的差異」有關。HER4的相關蛋白質則是一類在人體中能夠促使細胞快速成長的受體。當然凡事一體兩面,它同時也與癌症中的細胞快速增長有關。

狗狗和人都會得到很多相同的癌症。這次的研究對我們和狗狗都很有幫助。羅伯特說,如果我們發現這個HER4基因的變化會影響金毛尋回犬得癌症的機會,那麼這個發現可能也能幫助人類的癌症研究。

但癌症是一種極為複雜的疾病,研究人員指出,要解決金毛尋回犬的癌症之謎,還需要進一步的研究。他們建議未來的研究應涵蓋更多的金毛尋回犬,嘗試複製現有研究的結果,並探究目前研究中發現的變異如何影響基因的表達和功能。

班納許總結說:「雖然很多『基因』都和『壽命』有關——但與壽命相關的同時也與『癌症』相關,就值得科學家們一探究竟了。」

該研究已發表於《GeroScience》期刊中。

