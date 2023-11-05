大愛汪看著心愛玩具被其他毛孩玩　牠默默看著樂意分享：太可愛

國外一隻名叫「Blaze」的狗狗對玩具情有獨鍾，一看到人就會叼起玩具到處炫耀。然而某天當牠在吃飯的時候，一隻野生的松鼠竟然闖入Blaze的地盤玩起來，抱著心愛的粉紅色恐龍不斷翻滾。有趣的是Blaze竟然不以為意，非常樂意跟松鼠分享自己的玩具，奇妙的景象讓飼主相當驚訝。



該名飼主在reddit論壇分享一段影片，從玻璃窗可以看到地板有個粉紅色的布娃娃，這時突然有隻野生的松鼠闖進來，似乎鎖定玩具開始大玩特玩連翻了好幾圈，罕見的景象讓他驚呼「從來沒看過像這樣的事情」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 2

根據《The Dodo》報導，飼主表示Blaze當時正在屋內吃飯，顯然完全不介意和松鼠分享心愛的玩具。儘管持續了一段時間，但Blaze依然選擇做自己的事情，並沒有打擾松鼠的快樂時光，「由此可見牠是一隻多麼可愛的狗」。

延伸閱讀：送貨司機用零食和毛孩交朋友 這份來自狗狗的最後禮物令他秒淚崩

+ 15

延伸閱讀：

不是沾到泥巴！罕見暗色型小白鷺現蹤將軍濕地 21年來僅4次紀錄

「禿毛醜狗姐弟」路倒被嫌髒臭沒人敢碰 志工堅持照顧3個月後大翻身萬人感動：撿到寶

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】