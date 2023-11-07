癌末軍犬狗生最後一次搭飛機　全機為牠致敬　牠這回應乘客都淚崩

叫人怎能不感動。一隻擔任軍方服務犬的德國牧羊犬被診斷出不可治癒的絕症，牠在狗聲中最後一次完成任務，與領犬員一起搭飛機回家時，飛機的機長竟對全機廣播了這隻護國神犬一生的功績與付出，在機長講完話之後狗狗的靈性反應也讓機上所有乘客紅了眼眶。



綜合外媒報導，美軍一隻名叫卡亞（Kaya）的德國牧羊犬於2014年成為退役海軍陸戰隊軍人李勒（Cole T. Lyle）的軍隊服務犬，一人一狗感情相當深厚，不管去到哪裡總是形影不離。卡亞在退役後致力於為其他退伍同袍爭取擁有服務犬的權益，經常不斷待的狗狗四處奔走演講，就是為了讓更多退伍軍人得以擁有軍方服務犬的利多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過卡亞卻在2023年初被診斷出不可治癒的癌症，李勒得知真相相當難過，但牠也知道卡亞時日不多，只能在剩下不到幾個月的時間內帶著卡亞到處旅行。卡亞在執行生涯最後一趟任務時，牠趴在西南航空的客機座艙上奄奄一息，此時飛機機長突然對全機進行廣播，告訴大家這班飛機上有一位特殊的乘客。

機長溫暖的對全機訴說卡亞這隻厲害的軍隊服務犬的一生以及牠對人類的貢獻後，機上所有乘客都紅了眼眶，但此時最令人驚訝的還是卡亞本狗的反應。卡亞聽到機上乘客與機組人員都在為自己鼓掌，原本因病痛而抬不起頭、氣息奄奄的牠突然恢復精神，開心的從睡墊上爬起來，雙眼炯炯有神環顧四周，就像是在接受所有人的致敬。

不幸的是，卡亞在收到機長的溫暖祝福後，在隔天因為病情惡化依然不幸去了彩虹橋。卡亞的飼主李勒表示，牠自己知道卡亞已經快要不行了，雖然還是很心碎，但他非常感謝機長當天給的廣播驚喜，希望卡亞在最後一次旅程中能夠快樂地接受大家對牠一生貢獻給人類的掌聲。

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