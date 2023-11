禿毛醜狗姐弟流浪街頭沒人敢碰　3個月後大翻身萬人感動：撿到寶

感謝好心人。動保組織的志工日前從路邊帶回一對流浪狗姊弟,他們全身幾乎沒有完好的皮膚,身上的毛幾乎全掉光而醜陋無比,不少路人看到牠們的模樣都相當嫌棄敬而遠之,好在有好心人的通報,志工才得以將這對可憐浪浪姊弟帶回,沒想到照顧3個月後,兩隻狗狗竟脫胎換骨到令志工驚訝的程度。



綜合外媒報導,英國皇家防止虐待動物協會(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals,RSPCA)的志工幾個月前在肯特郡(Kent)發現一對流浪狗姊弟處境十分悲慘,牠們被送到收容所時全身光禿禿、身體沒有一塊是完好的還又臭又髒,毛皮全數脫落露出肉色的皮膚,看起來模樣非常駭人。這對浪浪姊弟在自治市鎮(Borough)流浪有一段時間,因為長相非常可怕被嫌醜,不少路人都對牠們敬而遠之。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

後來是因為有好心人打電話給皇家防止虐待動物協會尋求幫助,牠們才得以將這對身世悲慘的流浪狗姊弟帶回收容所安置,並取名為波比(Poppy)跟威廉(William)。皇家防止虐待動物協會的工作人員懷特(Hannah White)表示,起初他見到波比跟威廉這對姊弟真的傻住了,因為牠們不但因身染嚴重皮膚病毛髮全無,還因為被惡質繁殖場拿來做為種狗,深受虐待導致嚴重心理創傷,完全不信任人類。

好在皇家防止虐待動物協會的工作人員傾盡一切醫療資源給波比與威廉醫治,並在治療過程中教導兩隻受創的狗狗走出心靈陰影,重新相信人類,三個月過去波比與威廉煥然一新變得健康又快樂,如今兩隻狗狗都是毛色漂亮身體健壯的孩子,雖然弟弟威廉視力不好,但姐姐波比無怨無悔的陪在威廉身邊作為牠的導盲犬。

懷特說,波比與威廉的狗生9年中受到許多不公平的對待,以至於牠們要承受這麼多苦痛,但好在這兩姊弟的意志力堅強,因此熬過複雜的診療程序活了下來,還活得更加健康,現在他們正在著手為波比與威廉兩姊弟尋找一個可以照顧牠們後半輩子狗生的新家。

