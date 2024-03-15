理大團隊研發非入侵式診斷工具　助及早診斷腎臟風險效能高達80%

慢性腎臟病影響著全球約10%人口，腎臟纖維化會令腎功能逐漸喪失，最終可能導致末期腎衰竭，因此早期診斷和持續監測尤其重要。理工大學醫療科技及資訊學系研究團隊成功研發非入侵性智能化診斷工具「Smart-CKD」（S-CKD），整合及分析患者的腎臟超聲數據和臨床信息，通過量化指標評估腎臟纖維化程度及風險，為醫護人員提供重要的診斷決策依據，診斷效能達80%，有關研究成果已於學術期刊《Academic Radiology》發表。



理大醫療科技及資訊學系副系主任應天祥教授（左）和博士後研究員陳子滿（右）成功研發非入侵性智能化診斷工具S-CKD。（理大提供）

理大醫療科技及資訊學系副系主任應天祥和博士後研究員陳子滿領導的研究團隊，聯同中山大學附屬第五醫院副院長蘇中振團隊，成功研發非入侵性智能化診斷工具S-CKD，利用先進資訊科技，改善慢性腎臟病的病情監測和臨床管理，為患者提供具合成本效益的管理方案，並具備顯著的臨床優勢。

S-CKD整合患者年齡、超聲測量的腎臟長徑，以及腎臟葉間動脈的舒張期血流速度等三個核心變量的數值，協助醫護人員評估患者腎臟纖維化損害程度，指導治療決策改善病人預後，S-CKD設有在線網頁版和離線文檔版，適用於不同臨床場景和對象進行輔助診斷。

S-CKD利用非侵入性的超聲數據和患者基本數據，協助醫療人員制定和優化診斷決策治療方案。（理大提供）

應天祥表示，腎活檢組織病理學檢查仍是臨床上腎臟纖維化確診和分期的「金標準」，但腎活檢具有創傷性，難以進行多次動態觀察和縱向追蹤，同時存在各種潛在的併發症，S-CKD有效針對問題，同時計劃對S-CKD進行前瞻性的臨床研究，借助理大的創新醫療科技資源和平台，和大灣區醫療機構和香港的合作夥伴，共同深入研究S-CKD在臨床醫療決策中的影響，以及對病人病情預後改善的實際效益。

他亦期望透過3月14日世界腎臟日，提高社會對腎臟疾病的認識，宣揚及早預防慢性疾病的重要性，團隊會繼續以其創新科技，為香港以至全球的醫療健康業作出貢獻。