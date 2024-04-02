科大增4個電動車快充　3年投放4000萬增360充電位　促可持續發展

科技大學（科大）公布，清水灣校園獲捐贈4個快速充電器，相關設施已於3月下旬起試用。科大為實現「2028可持續發展挑戰」減排目標，在未來3年將投放逾4,000萬元，為校園內逾3成的停車位，加裝電動車充電設施和相關軟件配套，以減少排放及培養可持續通勤習慣。



科大副校長（行政）龐鼎全教授（左）、校園管理處處長張松江先生（右）及可持續發展及零碳辦公室署理處長梁嘉尉先生試用本周啟用的電動車快速充電器。（科技大學提供）

整個優化電動車充電設施項目於2022年起啟動，科大就已經在教職員宿舍區域安裝了充電基建，以支援超過150個充電設施，未來將為校園內的三成停車位（約360個）安裝輸出功率不低於7千瓦（7kW）的中速充電設施，項目完成後科大將擁有本地高等教育界最完善的電動車配套。 現時，科大清水灣校園內的充電設施均為免費使用，整個項目完成後大學或會考慮收取象徵式費用，以支付電費和設施保養成本。

科大亦將引入以人工智能攝影機技術驅動的智能停車管理系統，以識別車牌和偵測車位使用狀況。該功能會整合到科大教職員手機應用程式，透過顯示充電設施的實時使用情況及預訂使用充電設施，提高設施的使用效率。科大表示，系統未來會優先安排停車位予參與共乘計劃的車主，以推動更可持續的通勤習慣。

科大副校長（行政）龐鼎全教授表示，為促進環保文化，並協助科大實現在2045年前達至淨零排放的目標及決心，科大決定推動電動車充電項目，以鼓勵低碳排放的交通出行。他又認為這些電動車充電設施有助於創建一個更綠色的未來，支持香港實現碳中和目標，為社群和環境的福祉出一分力。

另外，科大將視乎運作需求和市場狀況，繼續推進大學車隊電動化。截至2024年4月，逾3成的科大車隊已轉為電動車，其餘則為低排放混能私家車。