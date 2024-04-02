科大增4個電動車快充 3年投放4000萬增360充電位 促可持續發展
撰文：容育仁
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科技大學（科大）公布，清水灣校園獲捐贈4個快速充電器，相關設施已於3月下旬起試用。科大為實現「2028可持續發展挑戰」減排目標，在未來3年將投放逾4,000萬元，為校園內逾3成的停車位，加裝電動車充電設施和相關軟件配套，以減少排放及培養可持續通勤習慣。
整個優化電動車充電設施項目於2022年起啟動，科大就已經在教職員宿舍區域安裝了充電基建，以支援超過150個充電設施，未來將為校園內的三成停車位（約360個）安裝輸出功率不低於7千瓦（7kW）的中速充電設施，項目完成後科大將擁有本地高等教育界最完善的電動車配套。 現時，科大清水灣校園內的充電設施均為免費使用，整個項目完成後大學或會考慮收取象徵式費用，以支付電費和設施保養成本。
科大亦將引入以人工智能攝影機技術驅動的智能停車管理系統，以識別車牌和偵測車位使用狀況。該功能會整合到科大教職員手機應用程式，透過顯示充電設施的實時使用情況及預訂使用充電設施，提高設施的使用效率。科大表示，系統未來會優先安排停車位予參與共乘計劃的車主，以推動更可持續的通勤習慣。
科大副校長（行政）龐鼎全教授表示，為促進環保文化，並協助科大實現在2045年前達至淨零排放的目標及決心，科大決定推動電動車充電項目，以鼓勵低碳排放的交通出行。他又認為這些電動車充電設施有助於創建一個更綠色的未來，支持香港實現碳中和目標，為社群和環境的福祉出一分力。
另外，科大將視乎運作需求和市場狀況，繼續推進大學車隊電動化。截至2024年4月，逾3成的科大車隊已轉為電動車，其餘則為低排放混能私家車。