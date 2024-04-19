科大校長葉玉如榮獲30年長期服務獎　冀繼續致力傳承科學家精神

科技大學校長葉玉如日前獲頒發30年「長期服務獎」，以表揚她服務大學多年的貢獻。她於1993年回流香港後，一直服務科大至今，由助理教授做起，歷任系主任、理學院院長及副校長等重要職位，是本地高教界中鮮有於原校一直升任至校長的學者，更是全港首位資助大學女校長。



科大創校校長吳家瑋教授（左）特意出席，向現任校長葉玉如頒發30年長期服務獎。（科技大學圖片）

回顧在科大30年來的發展，葉校長直言：「其實在科研成功之前，可能需要面對不少的失敗。」不過她認為每一個實驗像尋寶，是為下一個實驗提供線索，相信科大仝人共同努力，定必可將科大「凡事皆可為」精神傳承，吸引更多人才來科大，對香港及國家作出更大貢獻。

她亦表示：「30年來，我在科大有很多機會去嘗試不同範疇的工作，由招聘人才、發展廣州分校，以至今日要籌備建立創新灣及第三間醫學院等，一直十分充實和開心。對我來說，雖然外面有許多不同的發展機會，但我沒有考慮，因為這裡就是我最喜歡的地方！」

她續指：「每當看到學生畢業後學有所成，將學到的傳承至下一代，都令我非常開心。做科研需要非常嚴謹及堅毅，這樣才可以培育到好的科學家，我很希望將這個精神傳承下去。」

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自1996年擔任「生物技術研究所所長」開始，葉校長在30年間曾擔任科大不同的重要崗位，當中包括「生物化學系系主任（2000年）」、「理學院院長（2011年）」、「副校長（研究及發展）（2016年）」及「校長（2022年）」。她在致辭中寄望，只要科大保持堅毅精神，未來100年都會繼續成功下去。