科大校長葉玉如偕港大校長張翔共3學者　出席分享制定高質研究

為了慶祝恒隆數學獎成立20年，恒隆地產夥同亞洲協會香港中心合辦一系列公開講座，以「Shaping our Future」為主題分享基礎科學，例如數學和物理等學科在世界的重要性，香港大學校長張翔、科技大學校長葉玉如，以及晨興集團聯合創始人陳樂宗本月9日（周二）將出席「What is Good Research?」座談會進行對話，歡迎任何人參與。



香港科技大學校長葉玉如教授、香港大學校長張翔教授，以及晨興集團聯合創始人陳樂宗博士獲邀出席「What is Good Research?」座談會進行對話。（恒隆提供）

葉玉如是國際知名的神經生物學家，在分子神經科學領域的研究成就卓越，其研究成果獲得科學界廣泛認可，發表超過330篇論文和綜述，文獻被引用逾4.5萬次，並擁有70項國際科技發明專利，葉教授先後獲頒多個國內外重要學術獎項，包括國家自然科學獎、歐萊雅–聯合國教科文組織「世界傑出女科學家成就獎」及被《自然》科學雜誌選為中國科學之星。

張翔2018年7月起加入港大成為香港大學校長，就任前是美國加州大學柏克萊分校葛守仁基金講座教授，同時擔任該校納米科學及工程中心主任，並且曾任勞倫斯柏克萊國家實驗室材料科學部主任，張教授主攻材料物理、超材料和納米光子學，發表過390多篇期刊論文，包括90多篇《科學》和《自然》系列出版物，張教授當選美國國家工程院、美國物理學會、美國科學促進會和國際光學工程學會美國光學學會等的院士。

陳樂宗在外國院校例如哈佛大學，獲得醫學物理學碩士學位和放射生物學理學博士等學位，陳博士獲香港、英國和美國多間大學授予榮譽博士學位，2017年更當選為美國藝術與科學學院院士，他一直積極投資生命科學和相關科技領域，目前擔任多間生物科技和數碼健康公司的董事。