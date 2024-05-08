VTC團隊研指導長輩用電子產品APP　長者實測10分鐘成功電視追台

母親節將至，香港資訊科技學院（HKIIT）與職業訓練局（VTC）團隊最近合作開發了名為「Dokodemo Call 隨意通」的手機應用程式，可用於遙距指導長輩使用電子產品。程式內設視像通話功能，並揉合擴增實境（Augmented Reality，AR）技術，可於通話時加入箭咀、圓圈、手指、代表步驟的數字等不同圖示，從而將抽象對話圖像化，有效化溝通，如同親臨協助。



（職業訓練局提供）

團隊解釋，隨資訊科技迅速發展，逐漸浮現「數碼鴻溝」；特別長輩或因科技產品的應用知識不足，在日常生活上更易遇困難。情況雖可透過晚輩親身教導而解決，惟萬一無法提供面對面協助，團隊冀透過「隨意通」簡化並有效化遙距教授過程。「隨意通」取名自日本經典漫畫的「隨意門」法寶，象徵可隨心所欲前往任何地方；團隊冀「隨意通」能打破地域限制，如同親臨協助。團隊續指，希望大家藉母親節將至，為長輩們送上這份貼心禮物，為她們「多聘」一個生活小幫手，能拉近家人距離。

靈感源自生活 避免「雞同鴨講」

負責帶領項目的HKIIT高級講師郭譽豪解釋，研發靈感源於有次上課期間，突然收到外母的求救電話，指對新購入的洗衣機無從入手；雖透過電話慢慢描述啟動步驟解決問題，但他發現單憑言語表達並不足夠。團隊成員VTC軟件工程高級文憑畢業生余榮焯則表示，手機及相關智能產品對長者來說確是難以上手，如利用電話只靠語言指導往往是「雞同鴨講」，難以表達同時易出現誤解，更或會出現小爭執，影響關係。

有見及此，「隨意通」將AR技術融入視像通話中，長輩可先用鏡頭對準電器或電子產品，當電話另一端看清儀器後，可實時於視像畫面中添加不同顏色的AR圖示，如箭咀、旋轉符號、圓圈、交叉、步驟數字等，長輩亦能即時同步看到相關圖示；而對話可透過AR圖示輔助，更清楚呈現指示及步驟。團體續指，用家在添加AR圖示/符號後，符號能隨手機移動而改變角度和大小，令通話及解說更準確；更同時配備錄影功能，能儲存教學影片供長輩隨時重溫。

此外，團隊透露，「隨意通」的用戶體驗設計（User Experience Design，UX）是經過多位年長親友試用後的意見回饋後，特意進行優化的；新增AR圖示放大縮小功能，以及添加其他顏色，提高作品實用性，更適合「老友記」使用。

橫掃業界獎項 媽媽試用後大讚好用

「隨意通」除了曾參與多個中港創科比賽，屢獲殊榮，包括「2023香港資訊及通訊科技獎」學生創新（大專及學士）金獎、「2023亞太資訊及通訊科技大獎」（學生類別—專上學生項目）大獎等，更奪得合共約15萬元獎金。

開發團隊成員之一的黃俊表示，其母亦是「隨意通」的受惠者之一；有次母親因遇上電視訊號不穩，而遙控器五顏六色的按鈕、螢幕主菜單的多個選項，令黃母重新「追台」遇上難度。最終，黃俊建議母親使用「隨意通」，透過視像通話及AR技術，明確指示正確流程，過程只需約10分鐘。事後，黃母更大讚「隨意通」簡單易用，令長者輕易上手電子科技產品。

三人團隊成員現已創立初創公司發展作品，並正研究為「隨意通」加入人工智能科技，利用手機鏡頭辨識電器種類，並即時在網上搜尋相關說明書協助用家操作。三人均表示期望日後與智能設備公司及安老服務社企合作，供長者與照顧者試用系統，進一步完善通話功能及界面設計。